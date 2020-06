Vorerst frei

imago/Future Image Gegen die Diktatur: Turgut Öker bei einer Wahlkampfveranstaltung in Köln (26.5.2020)

Am Donnerstag morgen ist in Istanbul eines von mehreren Verfahren gegen den Politiker Turgut Öker am Strafgericht zu Ende gegangen. Die gegen ihn verhängte Ausreisebeschränkung wurde im Berufungsprozess aufgehoben, seine Verurteilung zu elf Monaten und 20 Tagen Gefängnis wurde in eine Geldstrafe von 7.000 türkischen Lira, umgerechnet etwas mehr als 900 Euro, umgewandelt.

Öker, der Ehrenvorsitzender der Alevitischen Union Europas ist und Abgeordneter der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) war, hatte sich mit mehreren Vorwürfen seitens der türkischen Staatsanwaltschaft konfrontiert gesehen, wie zum Beispiel die der Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Bemerkenswert ist vor allem der gegen ihn erhobene Terrorvorwurf: Ein gewisser Mehmet S. aus Neuss in Nordrhein-Westfalen soll ihn in Briefen an die türkische Generalstaatsanwaltschaft in Ankara erhoben haben, verbunden mit der Bitte, gegen Öker zu ermitteln. Der Politiker sei ein Feind der Türkei und es gebe keinen Unterschied zwischen ihm und den »Terroristen« von der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) – zitierte die offizielle Zeitschrift der Alevitischen Union Europa Alevilerin Sesi in ihrer Ausgabe von November 2019 aus dem Brief.

Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass Einreisende in der Türkei festgenommen werden, weil sie zuvor von Türken in Deutschland diffarmiert wurden. Solche Denunziationen erfolgen meist über die Handy-App EGM oder über Imame der staatlich-türkischen DITIB-Moscheen, die die Namen oppositioneller Stimmen direkt an die jeweiligen Konsulate weiterleiten. Für Öker galt seit der Denunziation die Ausreisesperre.

Alevitische Vereine in Europa hatten in den vergangenen Wochen stark mobilisiert. In verschiedenen Städten fanden »Gerechtigkeitsmahnwachen« statt, bei denen die Aufhebung der Reisebeschränkungen und das Ende der Verfahren gegen Öker gefordert wurden. Vor dem Kölner Dom erklärte die Alevitische Gemeinde Deutschlands (AABF) am 13. Juni laut der linken türkischen Zeitung Bir Gün, Zielscheibe der Verfahren seien die Aleviten insgesamt, und es würden beim Prozess gegen Öker die alevitischen Institutionen vor Gericht gestellt. Auch Öker selbst wies in einem Interview mit dem Sender Tele 1 vom 16. Juni auf diesen Punkt hin: » Ich, Selahattin Demirtas und andere HDP-Politiker oder auch Osman Kavala wurden aus besonderen Gründen ausgesucht. Wir sind die Symbole und Meinungsführer bestimmter Gruppen.«

Öker war und ist maßgeblich daran beteiligt, die Strukturen alevitischer Organisationen und Vereine in Deutschland, aber auch in ihrem Heimatland Türkei mit aufzubauen. Obwohl Aleviten ein Viertel der circa 80 Millionen Einwohner des Landes ausmachen, werden sie stark diskriminiert und teilweise immer noch verfolgt, da sie nicht dem Islam angehören und zumeist politisch links sind.

Seit dem Militärputsch von 1980 wurde die Zwangsassimilation der Religionsgruppe besonders forciert. In ihren Dörfern und Gemeinden wurden absichtlich Moscheen gebaut, und alevitische Kinder müssen bis heute am Islamunterricht der Schulen teilnehmen. Immer wieder werden Häuser der Minderheit mit Kreuzen beschmiert, um sie zur Zielscheibe zu machen. In der ostanatolischen Stadt Sivas wurden 1993 Dutzende Aleviten bei einer Kulturveranstaltung von Islamisten in einem Hotel verbrannt, während das Staatsfernsehen stundenlang live berichtete.

Am 16. Juni fand zwischen Präsident Erdogan und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Videokonferenz statt. Man könnte annehmen, der Fall des doppelten Staatsbürgers Öker und zahlreicher weiterer inhaftierter Deutschen in der Türkei sei Thema des Gesprächs gewesen. Laut der Pressemitteilung ging es allerdings nur um das östliche Mittelmeer und Libyen – deutsche Präferenzen eben.