Kanzlerin erläutert EU-Strategie

AP Photo/Markus Schreiber/POOL Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) blickt weit über den Tellerrand: Die EU soll eine stärkere Rolle in der internationalen Politik übernehmen

Kurz vor dem am Freitag beginnenden EU-Gipfeltreffen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mehr Zusammenhalt in Europa wegen der Coronapandemie angemahnt und den Mitgliedstaaten deutsche Solidarität versichert. Die EU befinde sich in der größten Krise ihrer Geschichte, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Die BRD übernimmt zum 1. Juli für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft.

Merkel verteidigte den deutsch-französischen Vorschlag für ein 500-Milliarden-Euro-Programm zum Wiederaufbau. Die EU-Kommission, die sogar ein Hilfsprogramm von 750 Milliarden Euro vorschlägt, soll dafür ausnahmsweise Schulden aufnehmen können. Ausdrücklich sprach sich die Kanzlerin zudem für eine stärkere Rolle der EU in der internationalen Politik aus und nannte China einen »strategischen Partner«. Der abgesagte EU-China-Gipfel in Leipzig müsse nachgeholt werden.

Pünktlich vor dem EU-Spitzentreffen haben die USA bekanntgegeben, aus Gesprächen über eine Digitalsteuer auszusteigen. Mehrere EU-Staaten hatten in der Vergangenheit angekündigt, Internetkonzernen wie Google oder Amazon höhere Abgaben auf erzielte Gewinne berechnen zu wollen. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Mittwoch abend in einem Brief an die Finanzminister Deutschlands, Italiens und Frankreichs gewarnt: »Wie wir wiederholt gesagt haben, werden die Vereinigten Staaten mit geeigneten Maßnahmen reagieren, wenn Länder solche Steuern erheben oder einführen«.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire bezeichnete das Schreiben am Donnerstag als »eine Provokation«. Er kündigte im Sender France Inter an, dass die Unternehmen in seinem Land im laufenden Jahr besteuert werden sollen, wie schon im vergangenen Jahr. Paris und Washington hatten sich im Januar auf eine Rahmenvereinbarung verständigt, um einen Handelskonflikt zu vermeiden. Frankreich war bereit, fällige Vorauszahlungen auf die nationale Digitalsteuer bis Ende des Jahres auszusetzen, dafür verzichteten die USA auf Sanktionen. (dpa/AFP/jW)