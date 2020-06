Heute Schulbank, morgen Champions League

Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa Der nächste Schritt: Lena Oberdorf

Der VfL Wolfsburg ist nicht aufzuhalten. Mit 3:0 gewannen die Niedersachsen am vergangenen Wochenende das Spiel in der Frauenbundesliga gegen SGS Essen. Bei nur noch drei ausstehenden Spielen und mittlerweile acht Punkten Vorsprung auf die TSG Hoffenheim ist den Wölfinnen die Meisterschaft kaum mehr zu nehmen. Es wäre bereits die vierte die in Folge.

Für Lena Oberdorf war das Duell mit dem VfL wohl ein ganz besonderes. Die 18jährige trägt aktuell noch das Trikot von Essen, wird zur nächsten Saison aber nach Wolfsburg wechseln. Der Transfer wurde in der letzten Woche offiziell verkündet. »Lena Oberdorf zählt zu den größten Talenten im weltweiten Frauenfußball – umso glücklicher sind wir, dass sie sich für eine Zukunft beim VfL Wolfsburg entschieden hat«, sagt Ralf Kellermann, sportlicher Leiter der VfL-Frauen, laut Pressemitteilung über die Defensivallrounderin. Oberdorf unterschreibt in Wolfsburg einen Vertrag bis 2023.

Kellermann steht mit seiner Einschätzung nicht alleine da. Ende März wurde Oberdorf von der Onlineplattform Goal mit dem »NxGn-Award« für das beste Nachwuchstalent ausgezeichnet, der erstmals auch im Frauenfußball vergeben wurde. »Ich bin sehr stolz, und es ist für mich eine große Motivation, meinen Weg weiterzugehen. Für mich war Fußball immer ein Hobby und macht mir unheimlich viel Spaß. Es fühlt sich nicht an, als wäre es meine Arbeit«, so Oberdorf in einem Video anlässlich der Preisvergabe. Dieses trägt die Überschrift: »Das Juwel im Herzen des deutschen Fußballs.«

Sven Beyrich vom Podcast »Lottes Erbinnen« sagte gegenüber jW, Oberdorf sei »stark in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld. Sie ist körperlich robust und hat ein gutes Auge für den Zweikampf. Sie weiß, wann und wie sie hingehen muss.« Oberdorf löste im vergangenen Jahr Birgit Prinz als jüngste deutsche Nationalspielerin bei einer Weltmeisterschaft ab. Da war sie gerade einmal 17 Jahre alt. Den Anruf von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg erhielt die Abiturientin nach eigener Aussage während einer Unterrichtseinheit in der Schule.

Der Wechsel zum VfL Wolfsburg ist für Oberdorf der nächste logische Karriereschritt. Schließlich schließt sich damit das vielleicht größte deutsche Talent dem aktuell erfolgreichsten Verein des Landes an. »Ich bin absolut überzeugt davon, dass der VfL Wolfsburg mit seinem Topkader und tollen Rahmenbedingungen genau der richtige Verein ist, um mich in den nächsten Jahren persönlich weiterzuentwickeln und natürlich auch Titel zu gewinnen«, begründete Oberdorf ihre Entscheidung laut Presseerklärung des Vereins.

Eine besondere Rolle spielte für sie auch die Teilnahme an der Champions League. Als Spielerin eines kleineren deutschen Vereins wie Essen wäre ihr diese Bühne verweht geblieben, einen dritten Startplatz in der Champions League gibt es erst ab nächster Saison. Die Bundesliga wird seit geraumer Zeit vom VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München dominiert – in sportlicher wie finanzieller Hinsicht. Die Bayern bedienen sich ebenfalls bei Essen und verpflichten für die nächste Saison mit den Nationalspielerinnen Marina Hegering sowie Lea Schüller gleich zwei Kolleginnen von Oberdorf. Dass sie sich nun Wolfsburg anschließt, ist auch ein Zeichen an die Münchnerinnen, deren Transferoffensive kontern zu können.

Sportlich sind die Verluste von gleich drei Nationalspielerinnen ein schwerer Schlag für die SGS. Die hervorragende Nachwuchsarbeit des Vereins ist nun wieder einmal gefordert. Doch auch das nächste Talent wird sich früher oder später wieder einem der Großen in der Bundesliga anschließen – um besser zu verdienen, um Titel zu gewinnen. Es ist daher nicht ohne Ironie, dass Oberdorf und Essen in dieser Saison noch die Chance haben, dem VfL Wolfsburg einen Titel wegzuschnappen: Am 4. Juli trifft man im Finale des DFB-Pokals aufeinander.