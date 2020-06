Jugend will neutrale Nachrichten

AP Photo/Kirsty Wigglesworth Umfrage: Informationsbeschaffung von jungen Menschen über soziale Netzwerke nimmt weiter zu

Sogenannte soziale Medien werden für junge Erwachsene in Deutschland bei ihrem Nachrichtenkonsum immer bedeutender. Zudem bevorzugen die hiesigen Nutzer in besonders starkem Maße News, die »neutral« übermittelt werden. Das geht aus dem jährlichen »Reuters Institute Digital News Report« hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Er stützt sich auf Onlineerhebungen in rund 40 Ländern.

Demnach gaben 30 Prozent der Befragten 18- bis 24jährigen an, dass die entsprechenden Medien ihre wichtigste Nachrichtenquelle seien. Bei der Erhebung 2019 hatte der Wert noch bei 22 Prozent gelegen. Zudem gaben dieses Mal neun Prozent an, Nachrichten ausschließlich über sie zu beziehen – 2019 waren es fünf Prozent. Zu diesen »sozialen Medien« zählt die Studie Plattformen, auf denen Nutzer selbst Inhalte einbringen können. Dominant sind hier US-Digitalkonzerne. So bietet Facebook neben der Plattform gleichen Namens auch den Dienst Insta­gram und den Messenger Whats-App an. Die Videoplattform Youtube gehört zu Google. Wachsende Bedeutung gewinnt offenbar auch Amazons Streamingplattform Twitch.

In Deutschland, wo selbst von Staat und Abgeordneten gern »Haltung« eingefordert wird und das entsprechende »Framing« bei den Medien an der Tagesordnung ist, bevozugen dem Report zufolge 80 Prozent der Befragten neutral gehaltene Nachrichten. Laut dem Branchendienst Meedia sagen »über alle untersuchten Märkte hinweg (...) 60 Prozent, dass sie Nachrichten ohne Haltung bevorzugen«. Frankreich erzielt einen Spitzenwert bei der Antwort »bevorzugen Nachrichten, die die eigene Haltung herausfordern« mit 22 Prozent.

Das Leibniz-Institut für Medienforschung/Hans-Bredow-Institut (HBI) ist für die deutsche Teilstudie des »Digital News Reports« verantwortlich. Der Begriff der Nachricht sei bei Älteren klar mit Journalismus verknüpft, sagte der Medienforscher des Leibniz-Instituts, Sascha Hölig, der Nachrichtenagentur dpa. Bei Jüngeren sei das nicht automatisch der Fall. (dpa/jW)