Nachschlag: Lektion gelernt

Maggie Fick/Reuters Ein äthiopischer Bauer bei der Ernte von Teffpflanzen im Nordosten von Mekelle (10.12.2018)

Das Grundnahrungsmittel Teff ernährt in Äthiopien etwa 17 Millionen Menschen, heißt es in der am Dienstag abend ausgestrahlten Sendung. Der Anbau hierzulande verspreche satte Profite: Der Preis für Teffmehl liege mit acht bis zehn Euro je Kilo über dem von Roggen- oder Weizenmehl. Die Pflanzen würden zudem weniger Düngung und Beregnung erfordern, was die Kosten senkt.

Doch weil eine niederländische Firma – und nach deren Pleite ein anderes Unternehmen – ab 2007 das Verarbeitungspatent für Teff hielt, seien indirekt alle Anbauvorhaben blockiert worden. Die Regierung in Addis Abeba traf zwar ein Übereinkommen mit den Patentinhabern zum gegenseitigen Nutzen. Doch Äthiopien sei mit mickrigen 4.000 Euro abgespeist worden, während europäische Firmen an die begehrte Ware kamen. Ein Düsseldorfer Jurist habe das Patent für die BRD annullieren lassen können. Doch Äthiopien wolle sich nicht noch mal über den Tisch ziehen lassen und exportiere bis heute kein Saatgut. (mb)