jW

Grundgesetzkonform

Zu jW vom 11.6.: »Gauck-Opfer des Tages: Barbara Borchardt«Hier wird eine parteiübergreifend von vielen Abgeordneten im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern geschätzte linke Politikerin mit einer Pressekampagne, unterstützt von Joachim Gauck, angegriffen, um ihre Wahl als Verfassungsrichterin zu torpedieren. Dabei kommt wieder der totalitäre Antikommunismus der alten Bundesrepublik im Kalten Krieg zum Einsatz, der ein Eintreten für eine sozialistische Eigentumsordnung kriminalisiert (…). Nun haben die Väter des Grundgesetzes mit den Stimmen der Sozialdemokraten und mit der Enthaltung der Kommunisten im damaligen Parlamentarischen Rat explizit die Eigentumsordnung des bundesdeutschen Staates offengelassen. Selbst die Kommunisten haben mit ihrer Gegenstimme 1949 nicht ihre Gegnerschaft zum Grundgesetz zum Ausdruck gebracht, sondern sich damals gegen die Gründung eines westdeutschen Separatstaates und weiterhin für die deutsche Einheit positioniert. Antikapitalismus ist grundgesetzkonform. Und wenn Barbara Borchardt auf die beidseitige Verantwortung der BRD und der DDR für den Kalten Krieg verweist, kann man ihr daraus keinen Strick drehen. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass nur wenige Jahre nach der Befreiung vom Faschismus 1945 wesentliche staatliche Strukturen Westdeutschlands mit alten Faschisten aufgefüllt wurden? Man denke nur an die Organisation Gehlen als Vorläufer des BND. (…)

Carsten Schulz, Berlin

Falsche Prioritäten

Zu jW vom 15.6.: Leserbrief »Umverteilungsmaßnahme«

(…) Auch ich unterstütze die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Aber was viele Grundeinkommensbefürworter nicht bedenken (…): Es gibt die Idee des Grundeinkommens von politisch rechts und politisch links, beide Richtungen könnten aus unterschiedlichen Gründen sehr gut mit dieser Idee leben. Nicht zu Unrecht verweisen Gewerkschaften darauf, dass durch das Grundeinkommen die Gefahr besteht, jahrhundertealte soziale Rechte zu verlieren und dass Lohndumping die Folge sein könnte. Der französische Sozialphilosoph André Gorz verwies darauf, dass man niemals das Grundeinkommen als singuläres Projekt einführen dürfe, ohne am kapitalistischen Rahmen des Wirtschaftssystems etwas zu ändern. Es geht um Arbeitszeitverkürzung, ein anderes Konsumverhalten weg von Wachstumszwang und Profitjagd, solidarische Betriebsformen etc., kurz: Das Grundeinkommen sollte nur im Rahmen einer sozialistischen Umwälzung eingeführt werden. Die Produktivkräfte und der gesellschaftlich erzeugte Reichtum würden die Einführung eines Grundeinkommens sicherlich möglich machen. Aber angesichts der aktuellen Verfassung der sozialistischen Linken (…) braucht man weder vom Sozialismus noch vom Grundeinkommen in naher Zukunft sprechen. Wichtiger wäre es im Moment, die Schlagkraft der Linken so zu stärken, dass einer erstarkenden faschistischen Rechten Gegenmacht entgegengesetzt werden kann und das politische Bewusstsein für wachstumskritische, antikapitalistische Politik in der großen Masse der Bevölkerung gestärkt wird. Danach kann man sich größeren Aufgaben widmen.

Stefan Dorl, per E-Mail

Fatale Erinnerung

Zu jW vom 13./14.6.: »›Im Westen begreift man kaum, was hier passiert‹«

(…) Mit Trianon wurde Ungarn aufgeteilt, das Wehklagen darüber hört man heute immer lauter, die Opferrolle wird bis zum Perfektionismus eingeübt – welchen Zweck soll das für die sozialpsychologische Verfassung der ungarischen Gesellschaft haben? Die Täterrolle wird ausgeblendet. Ohne Zweifel wird eine »nationale Wiederaufrichtung« angestrebt. (…) Tamas Krausz liefert uns im »Wochenendgespräch« einen wichtigen Baustein zum Verständnis dessen, was in Ungarn vor sich geht. Er meint, um dort Geschichte neu zu schreiben, würden keine Ausgaben gescheut, werde ein Riesenapparat aufgebaut, ein Netzwerk geschichtspolitischer Institutionen. Dort arbeite die neohorthystische Schule an der Geschichtsfälschung, und die komme dann an die Universitäten, in die Museen. Als Legitimationsideologie wirke sie wiederum konservierend auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurück. Eine fatale Assoziation taucht vor dem geistigen Auge auf. In seinem exzellenten Aufsatz »Die manipulierte Kriegsschuldfrage« behandelt der deutsche Historiker Imanuel Geiss die Tätigkeit des »Kriegsschuldreferates« des Auswärtigen Amtes 1919–1931. Darf man Parallelen ziehen zwischen dem (nach dem verlorenen Krieg zu propagandistischen und revanchistischen Zwecken eingesetzten; jW) Schuldreferat und den Institutionen, die jetzt, so Krausz, die ungarische Geschichte fälschen? (…)

Barbara Hug, Schweiz

Schlimmer als vorher

Zu jW vom 10.6.: »Missstände aufgedeckt«

Unser globaler Lebensstil (…) erschöpft sich darin zu konsumieren. Um unsere Spaßgesellschaft am Laufen zu halten, kaufen und tun wir Dinge, die völlig unnütz sind. Damit das alles funktioniert, zerstören wir unsere Lebensgrundlagen und beuten die Armen dieser Erde aus. Diese Erkenntnis ist nicht neu und eigentlich jedem klar. Aber was war an »Corona« neu? Wir haben für kurze Zeit in einem anderen System gelebt. Wir mussten nicht mit Flugzeugen und Kreuzfahrtriesen den Globus umrunden. Wir mussten uns nicht jeden Tag auf verstopften Straßen zur Arbeit quälen und in Bürotürme einpferchen. Vielerorts wurde die Luft sauber, der Himmel und das Wasser wurden wieder blau, und an den Straßen wurde es ruhig. (…) Jetzt heben wir den Shutdown überall wieder auf, und die Regierungen schmeißen Billionen zum Fenster raus, ohne zu fragen, was damit passiert. Geld spielt keine Rolle. Gleichzeitig werden alle Hemmnisse aus dem Weg geräumt, die die Wirtschaft auch nur im geringsten einschränken könnten. Ziel (…) ist, »vorcoronare« Zustände so schnell wie möglich wiederherzustellen – ja, sie zu übertreffen. (…) Es ist also damit zu rechnen, dass sich nach »Corona« die beschriebenen Missstände wieder einstellen wie vorher – und zwar noch viel schlimmer.

Conrad Fink, Freiberg am Neckar