Logik der Lumpen

Peter Endig/dpa Sie ist am Genesen: Die Zeitzer Bronzeziege

In der Zeitzer Fußgängerzone, irgendwo zwischen Rossmann und Leerstand, steht die bronzene Skulptur einer Ziege, die einen Wagen mit Zuckersack, Gemüse und Bierflasche hinter sich herzieht. Sie ist eine gelungene Hommage an den bekannten Zungenbrecher: »Zehn zahme Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zeitzer Zug.«

In den vergangenen Wochen war die Ziege zum beliebten Kletterobjekt meines Sohnes geworden, einer Art Ersatzanlaufstelle für geschlossene Spielplätze. Nun aber hatte jemand die Skulptur beschädigt. »Ziege ist krank!« meinte mein Sohn mit Blick auf den Handwerker, der gerade damit beschäftigt war, das Vorderbein der Ziege neu im Boden zu verankern. Er kam in diesem Fall der Wahrheit näher als ich in den Wochen davor.

Ich hatte »krank« immer wieder in vielen Situationen benutzt, um für ihn eine einfache Erklärung zu finden, warum die Selbstverständlichkeiten plötzlich nicht mehr selbstverständlich waren.

»Kita ist krank!«

»Spielplatz ist krank!«

»Supermarkt ist krank!«

»Fleischer ist krank!«

So reihten sich in dieser Hilflosigkeit die verfemten Orte als große, märchenhafte Krankheitserzählung aneinander. Natürlich hätten die letzten beiden Aussagen auch dadurch revidiert werden können, dass ich meinem Sohn beim Einkaufen jeglichen Spielraum verboten hätte. Fleischer und Supermarkt waren ja nicht krank wie die Kita oder der Spielplatz. Doch das mediale Dauerfeuer zeigte Wirkung. Zunehmende Panik in den Gesichtern, sobald ein Kind auftauchte und versuchte, das zu machen, was Kinder eben mit zweieinhalb Jahren machen, nämlich sich nicht immer an Regeln halten. Ich wollte nicht eine Welt aus »Nein!« um ihn herum errichten. So mieden wir diese Orte, weil sie krank waren. Ich habe keine Ahnung, ob das der beste Weg war oder nicht. Ich spürte in diesen Situationen nur schmerzhaft die Veränderung im Vergleich zu der Zeit davor, in der ein Kind in einer alternden Stadt noch einmütig Freude auslöste. Kleinkinder sind relativ flexibel. Das ist eine der positiven Erfahrungen dieser Wochen. Ist das eine nicht da, kommt was anderes. Die Phantasie ist noch grenzenlos. Vermutlich wird mein Sohn das alles besser wegstecken als ich. Wir kennen nun alle Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehr und die Silos der Bioethanolanlage. Sie heißt nun »Stinkefabrik«. Wir schauten ein paarmal die Woche nach, ob Ludmilla, eine Museumslok, noch am Zeitzer Bahnhof stand. Das waren große Erlebnisse für meinen Sohn. Ich hingegen werde vermutlich noch mehrere Gedankenrunden darüber grübeln, wie schnell sich Gewissheiten in Ungewissheiten umwandeln können.

Ich hatte mein Leben in den Jahren davor als Mensch des Dazwischens geführt. Ich lebte mal hier, mal dort, ohne mir groß Gedanken um eine Verortung oder Grenzen zu machen. Ich hatte in vielen Ländern als Bäcker gearbeitet, dann wieder geschrieben, aber nie mehr dabei empfunden, als dass ich eben ein Mensch bin. Ein Mensch in Rumänien, Irland, Frankreich, Norwegen, Finnland, Schweden, ein Mensch unter Menschen in Italien und Spanien. Ein Mensch, der auf andere Menschen traf. Ich kann also nicht sagen, dass mich die Vorschriften, die plötzlich eine nationale, regionale Eindeutigkeit der Verortung von mir forderten, eben nicht einfach ein Mensch in Deutschland zu sein, sondern ein Deutscher, ein Sachsen-Anhaltiner, besonders beglückt haben, und je länger ich mir die Lösungsversuche ansehe, desto stärker kommt mir das Gefühl, dass sich im Windschatten dieser Krise eine konservative Revolution vollzieht, die diese Identitätszuschreibungen weiter verstärkt. Man wird für lange Zeit kein Mensch unter Menschen sein können.

Wie vielen anderen Künstlern und Soloselbständigen blieb mir von den vielgepriesenen Rettungsprogrammen nur die Erkenntnis, dass sie nicht auf mich zutrafen. Während die Aufträge für das Jahr nach und nach gecancelt wurden und sich die Gewissheit ausbreitete, dass so schnell nicht mit Linderung zu rechnen ist, wurde man als Mensch, der den Staat über die Jahre auf Distanz gehalten hatte, plötzlich im Rahmen der nett benannten Sozialschutzpakete auf lokale Jobcenter mit preußischem Umgang zurückgeworfen. Worte wie Bedarfsgemeinschaft und Rechenschaftspflicht wanderten plötzlich aus den Untiefen des passiven Wortschatzes in den Tagesgebrauch. Während die Milliarden an Lufthansa und Touristikunternehmen mit Placebo­auflagen unbeschwert flossen, hatte ich täglich die Hilferufe von Künstlern, Kleinunternehmern und Musikern in meiner Facebook-Timeline. Das »Solidarpaket« für Künstler umfasste in Sachsen-Anhalt zunächst 800 Euro, verteilt auf zwei Monate, dann wurde der zweite Monat gestrichen. Der Wert des Künstlers wurde auf 400 Euro taxiert, wenn er seine Versicherung in der Künstlersozialkasse nachweisen konnte. Ein befreundeter Autor meinte die Tage: »Nach zwanzig Jahren Fight um die Existenz ist dir auch wurscht, ob das Ganze nun Krise genannt wird. Krise war schon immer bei mir. Was soll da groß passieren? War ja schon immer prekär, im Gegenteil, wenn die Middle class erst mal ihre Jobs verliert, bekommt man vielleicht Druck hinter das Grundeinkommen.«

Künstler sind oftmals Idealisten, aber er hatte schon recht. Nur, weil die Dinge jetzt sichtbarer werden, sind sie nicht neu. Keine Krise hat bis dato die miesen Grundkonstanten des Systems so deutlich zum Vorschein gebracht wie diese. Schweinereien in den Schlachtbetrieben, Spargelsklavereien sind plötzlich systemrelevant und Probleme bei der Verwahrung von nichtproduktionsrelevantem Leben im Hause Abendglück. Man könnte die Liste mühelos fortsetzen. Dazu der zynische Spruch: die Schwachen schützen. Das Gelächter erstickt ja gerade hinter Schutzmasken. Die Regierung, die den Laden die letzten Dekaden zur Dumpinglohnfabrik ausgebaut, das Gesundheitssystem privatisiert hat, will ernsthaft glauben machen, sie habe nun ihr Herz für Schwache entdeckt? Wer sich vom Dekor nicht blenden lässt, merkt sehr schnell, dass man beruhigt sein kann. Das Lumpenproletariat ist für dieses System so nötig wie Rassismus. Merkels bestechende Logik wird lange dem Vergessen widerstehen: »Wenn etwa auch Künstler mit Steuergeld gerettet werden sollten, werde man dies in Spanien und Italien vermerken und darauf verweisen, dass Deutschland offensichtlich über genug Geld verfüge.« (FAZ, 20.4.2020)

Man braucht also keine Angst haben, dass diese Regierung auf die Idee kommen könnte, dauerhaft die Schwachen zu schützen.

Ein Virus geht um in Europa, ein Virus wie ein Manifest der Entblößung, könnte man in Anlehnung an den in High­gate Ruhenden ob der Brennglasqualitäten dieser Tage denken. Wir sollten diese Bilder der Klarheit als Geschenk betrachten und die Krisenbewältigung nicht leichtfertig denen überlassen, die über Jahrzehnte diese Strukturen befördert und geduldet haben.

Die Ziege in der Zeitzer Fußgängerzone ist jetzt wieder gesund, ebenso der Spielplatz und die Kita. Irgendwann, vielleicht schon bei der nächsten Krise, wird mein Sohn Wahrheit gegen Märchen einfordern. Dann will ich ihm mehr zu bieten haben als ein aporetisches Adjektiv und das Schweigen.