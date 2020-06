Autoverkäufe in EU auf Hälfte gesunken

Hamburg. Seit der Beschleunigung der Absatzkrise durch die Coronapandemie hat sich die Menge der Neuzulassungen in der EU auf 581.000 Fahrzeuge halbiert, wie der Europäische Automobilherstellerverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Durch die staatlichen Förderungen der E-Mobilität kann dieser Sektor sich etwas besser erholen als der der reinen Verbrenner. Doch auch hier erholte sich im Mai die Zahl der neu zugelassenen ausschließlich batteriegetriebenen Fahrzeuge in den fünf größten Ländern Westeuropas nach dem historischen Krisentief im März und April nur um ein Viertel. (Reuters/jW)