Nichts als Mumpitz

Charles Platiau/REUTERS Die französischen Einsatzkräfte gingen am Invalidendom in Paris unter anderem mit Tränengas gegen Demonstranten und Gesundheitspersonal vor (16.6.2020)

Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger haben am Dienstag nachmittag in ganz Frankreich ihrem Zorn über die Regierungspolitik Luft gemacht. In Paris und anderen großen Städten wie Lyon, Dijon oder Rennes verlangten sie, begleitet von einigen zehntausend Demonstranten, eine klare Unterstützung von Staatschef Emmanuel Macron. Der hatte noch vor einem Monat – auf dem Höhepunkt der Coronakrise – das »Ende der Verarmung« der staatlichen Krankenhäuser versprochen. Am vergangenen Sonntag hörte sich das aber schon wieder ganz anders an: In einer knapp halbstündigen Fernsehansprache forderte er – ganz der alte neoliberale Geldpolitiker – »mehr Effektivität« vom Personal. Ein Alarmzeichen für Gewerkschafter, die diesen Begriff wohl nicht zu Unrecht als Hinweis auf neue Privatisierungspläne einschätzten und zu Protesten für diese Woche aufriefen.

Der Präsident hatte in seiner Rede am 14. Juni auch die Polizei erwähnt und sie als Garantin der »republikanischen Ordnung« im Land gelobt. Das allerdings verstanden die Uniformierten am Dienstag offenbar als Aufforderung, demonstrierende Mediziner mit Tränengas und Schlagstöcken auseinanderzutreiben. Der Fernsehkanal Franceinfo berichtete am Dienstag abend in Bild und Ton über eine Szenerie mit dichtem »Nebel« in der Hauptstadt und Schreie misshandelter Demonstranten. Bewaffnete Spezialeinheiten zogen eine Frau in weißem Arztkittel an den Haaren und schleppten sie über den Platz am Invalidendom. Einen Mediziner verletzten sie mit einem Hartgummigeschoss offenbar schwer am Bein. Journalisten und Kameraleute wurden mit Gewalt daran gehindert, sich den Opfern zu nähern und sie zu befragen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Verhandlungsführer der Gewerkschaft SUD-Santé den runden Tisch bei Macrons Gesundheitsminister Olivier Véran verlassen und die sogenannten Angebote der Regierung wütend als »Parodie« bezeichnet. Das Konzept zur angeblichen Reform der Gesundheitsdienste, nach der am Ministerium vorbeiführenden Straße »Ségur« benannt, sei nichts als »Mumpitz«, erboste sich am Dienstag SUD-Sekretär Patrick Pelloux in der Pariser Tageszeitung Libération. Da die Beschäftigten im Krankenhaus nicht erst seit Corona 14 Stunden am Tag und oft bis zur völligen Erschöpfung arbeiten, fordern sie eine Erhöhung der Monatsgehälter um durchschnittlich 300 Euro. Zusätzlich möchten sie die Einstellung neuer Kräfte in allen Bereichen des öffentlichen Gesundheitswesens, inklusive der nichtmedizinischen von Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Macrons Antwort fällt bisher genauso arrogant aus, wie es die Angestellten in den Krankenstationen bereits aus der Vergangenheit gewohnt sind. Am Sonntag erklärte er: »Ich werde nicht mehr Geld ausgeben, nur damit das System danach genauso weitermacht wie vorher«. Er werde Geld nur dann lockermachen, wenn sich in den Krankenhäusern »die Gewohnheiten ändern«. Eine Provokation für die Demonstranten, die am Dienstag in Paris und Lyon mit der Parole »Fuck you, Macron« darauf antworteten. Statt Lohnerhöhungen sollen die »Volkshelden« zum 14. Juli am Nationalfeiertag lediglich mit Verdienstmedaillen vom Präsidenten vertröstet werden. Vor dem Hintergrund, dass den Großkonzernen unter dem unverdächtigen Konzepttitel »Nationale Wirtschaft« eben mal 500 Milliarden Euro hingeblättert wurden, empfinden Mediziner die Aussagen des Staatschefs wie eine von höchster Stelle ausgesprochene Missbilligung. Starker Tobak für einen Berufsstand, der im pausenlosen Einsatz dafür sorgt, dass eben jener mit Steuermilliarden gepäppelten »nationalen Wirtschaft« die Arbeitskraft der Lohnabhängigen erhalten bleibt.