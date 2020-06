400 neu mit Corona Infizierte bei Tönnies

Gütersloh. Nach einem Ausbruch von Coronainfektionen beim Schlachtereibetrieb Tönnies schließt der Kreis Gütersloh alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien, teilte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch mit. Unter den Tönnies-Beschäftigten seien Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Mit 400 Neuinfizierten allein seit Anfang der Woche nimmt der Ausbruch bei Tönnies immer größere Ausmaße an. Von den 500 am Mittwoch vorliegenden Ergebnissen der Tests bei Mitarbeitern in dem Schlachthof und Fleischzerlegebetrieb im Kreis Gütersloh seien 400 positiv, sagte eine Kreis-Sprecherin. (dpa/jW)