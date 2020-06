Dämpfer für Preistreiber

Christian Charisius/dpa Porto: Die Deutsche Post hat in den vergangenen Jahren kräftig an der Preisschraube gedreht – die letzte Erhöhung dürfte rechtswidrig gewesen sein (Dagebüll, 31.5.2019)

Briefschreiber können demnächst aufatmen: Das aktuelle Briefporto ist wohl rechtswidrig. Das gehe aus Unterlagen der Bundesnetzagentur hervor, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Dienstag. Demnach sei die auf Betreiben der Deutschen Post im letzten Jahr beschlossene Anhebung auf 80 Cent nicht vom Postgesetz gedeckt. Ende Juni will sich der politische Beirat der Behörde mit dem Thema beschäftigen.

Auslöser für diese Diskussion ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts von Ende Mai (jW berichtete). Das Gericht kam zu dem Schluss, die Portoerhöhung von 62 auf 70 Cent in den Jahren 2016 bis 2018 sei rechtswidrig. Wie die FAZ nun berichtete, gehe die Bundesnetzagentur davon aus, dass »diese Feststellung dem Grunde nach für die erste wie auch die zweite Änderungsverordnung« gelte, da sich beide auf dieselbe Rechtsgrundlage berufen.

Auf Grundlage der zweiten Verordnung wurde das Porto im März 2019 angehoben. Gute Gründe sprächen dafür, heißt es demnach in den Unterlagen, »dass auch die Klage gegen die derzeit geltenden Porti für den Kläger Erfolg haben dürfte«.

Das Gerichtsverfahren ging zurück auf den Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK), in dem Post-Konkurrenten wie DPD, GLS, GO!, Hermes und UPS organisiert sind. Die Klage galt nicht nur dem im Porto enthaltenen höheren Gewinnzuschlag, hieß es in einer BIEK-Erklärung von Ende Mai. Mit ihr sollte auch der Deutschen Post (DPAG) die Möglichkeit genommen werden, die »Kosten ihrer Paketprodukte im sogenannten Universaldienst teilweise über die Briefporti zu finanzieren«. Die DPAG könne so die Paketpreise drücken und damit den Wettbewerb auf den Paketmärkten verzerren.

Die Deutsche Post hat eine marktbeherrschende Stellung; ihr Umsatzanteil im Briefmarkt liegt bei mehr als 80 Prozent. Deshalb ist sie gesetzlich verpflichtet, Portoerhöhungen von der Bundesnetzagentur genehmigen zu lassen. Doch bei der Erhöhung der Briefporti im Jahr 2015 hatte die Bundesnetzagentur auf Anordnung der Bundesregierung erstmalig neue Maßstäbe für den Gewinnzuschlag angelegt, der im Porto inbegriffen ist. Bei der Berechnung hatte man nicht die tatsächlichen Kosten und Gewinne des Unternehmens in Deutschland im Blick, sondern zog die Gewinnmargen der Konkurrenz aus anderen EU-Staaten heran.

BIEK-Vorsitzender Marten Bosselmann erwartet nun laut FAZ, dass das Urteil ernst genommen werde. Millionen Menschen hierzulande hätten überhöhte Entgelte bezahlt. »Bei der nächsten Entscheidung muss die Netzagentur die zuviel bezahlten Porti in Abzug bringen und die laufenden Briefpreise so schnell wie möglich senken«, forderte er.

Der Paketmarkt ist hart umkämpft, weshalb der BIEK daran interessiert sein dürfte, dass die DPAG nicht ihre Preise durch die Querfinanzierung mit hohen Briefporti niedrig halten kann. Am Mittwoch erst hatte der BIEK eine Studie veröffentlicht, die auf eine eher verhaltene Geschäftsentwicklung in diesem Jahr hindeutet: Trotz einer hohen Nachfrage im Onlinehandel wächst die Branche in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr bestenfalls nur um 1,5 Prozent; im vergangenen Jahr verzeichnete der Paketmarkt ein Wachstum von 3,8 Prozent im Vergleich zu 2018.

Vor allem bei den Lieferungen für Unternehmen waren in der Bundesrepublik demnach erhebliche Rückgänge zu verzeichnen. Der BIEK rechnet mit drei bis fünf Prozent weniger Sendungen. Weil coronabedingt Lieferketten unterbrochen waren und Produktionsstätten brach lagen, sei auch deutlich weniger versendet worden. Im letzten Jahr machten die sogenannten Business-Sendungen fast die Hälfte des Gesamtvolumens aus. Der Privatkundenmarkt wird dagegen als »Wachtumstreiber« gesehen; gerechnet wird in diesem Jahr mit einem Zuwachs von 3,5 bis sieben Prozent.

Sollte es nun tatsächlich dazu kommen, dass das aktuelle Briefporto gesenkt werden muss, wäre das ein weiterer Dämpfer für die Post. Anfang dieses Jahres musste der Bonner Konzern schon dem Druck der Bundesnetzagentur nachgeben und die Erhöhung des Paketportos für Privatkunden kassieren.