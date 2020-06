»Beginn einer neuen Ära in der Türkei«

HDP Demonstranten in der Türkei

Seit Tagen sind Sie auf Ihrem Sternmarsch in der Türkei mit Veranstaltungsverboten und Polizeigewalt konfrontiert. Wie beurteilen Sie die Lage?

Mit dem Widerstand gegen ein großes Polizeiaufgebot und zahlreiche Verbote haben wir unseren Demokratiemarsch am Montag in Edirne und Hakkari gestartet. In Silivri und in Van kam es zu Festnahmen. In Hakkari wurden Scharfschützen zur Einschüchterung positioniert. Die HDP ist der entscheidende Akteur in der Politik dieses Landes. Der Schlüssel zur demokratischen Politik liegt in der HDP. Und genau deswegen will die türkische Regierung mit allen Mitteln den Marsch verhindern. Doch uns können sie mit solchen Hindernissen nicht aufhalten.

Verliert die HDP durch die Repression an Stärke?

Nein. Im Gegenteil. Mit dem »Demokratiemarsch gegen den Putsch« rufen wir die gesellschaftliche Opposition zum gemeinsamen Kampf auf und reagieren nicht nur. Dieser Kampf wird sich nicht von selbst weiterentwickeln, dass wissen wir. Daher übernehmen wir Verantwortung mit praktischen und konkreten Schritten. Der Demokratiemarsch ist Teil davon.

Vor Beginn des Marsches sagten Sie vor Journalisten, dass Sie keine Kompromisse mit Putschisten eingehen, sondern sie bekämpfen werden. Wie stellen Sie sich das vor?

Mit unserem Aktionsprogramm weisen wir den Putsch der Regierung gegen uns und andere Teile der gesellschaftlichen Oppositionen zurück. Dies wird eine starke Antwort auf die Aberkennung von Gerechtigkeit und Freiheit. Unser Kampfprogramm für Demokratie, die Volksversammlungen, Pressemitteilungen und Besuche, die wir in diesem Rahmen durchführen, sind ein Teil davon. Wir wollen alle gesellschaftlichen Gruppen mit den Demokratiekräften zusammenbringen, um die Voraussetzungen für einen gemeinsamen Kampf zu schaffen – für Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Demokratie. Es wird ein kontinuierlicher Kampf gegen kontinuierliche Angriffe – ein Widerstand gegen den politischen Putsch und die Zerstörungspolitik. Wir lassen uns von Putschisten und der AKP-MHP-Regierung nicht einschüchtern. Daher sagen wir: Mit uns gibt es keine Kompromisse, sondern wir kämpfen gegen diese Unterdrückungs- und Einschüchterungspolitik. Diejenigen, die HDP-Mitgliedern parlamentarische Mandate entzogen haben, sind dieselben Putschisten, die am 15. Juli 2016 das Parlament angegriffen haben. Wir widersetzen uns ihnen.

Aus kurdischen Kreisen gab es Kritik daran, dass Ankara Ziel des Marsches ist.

Während des Demokratiemarsches werden Forderungen aus allen Ecken des Landes gesammelt und in Ankara, wo sich auch unsere Parteizentrale befindet, zum Ausdruck gebracht. So stellen wir Dialoge mit der Gesellschaft her und nehmen politische, soziale und wirtschaftliche Forderungen auf. Wir haben eine Reihe von Aktivitäten, die nicht speziell mit den Provinzen verbunden, sondern darauf ausgerichtet sind, landesweit die Anforderungen einer sozialen Gesellschaft sichtbar zu machen. Die politisch Verantwortlichen sitzen zwar in Ankara, aber wir geben auch und gerade den Menschen in anderen Landesteilen eine Stimme.

Was hat die HDP auf die Idee gebracht, diesen Marsch zu organisieren?

Wir wollen eine Brücke bauen, die alle Völker zusammenbringt, und gemeinsam unsere Stimme gegen Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit erheben. Dieses gilt nicht nur für die HDP. Dieser Demokratiemarsch soll am Anfang eines Demokratiebündnisses stehen und Beginn einer neuen Ära in der Türkei sein. Jedoch darf nicht vergessen werden: Die Bekämpfung der Armut, die politischen Probleme des kurdischen Volkes und die Schaffung von Frieden und Demokratie sind nicht nur die Pflicht und Verantwortung der HDP, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir rufen dazu alle fortschrittlichen Kräfte der Gesellschaft auf: Lasst uns gemeinsam kämpfen.

Was plant Ihre Partei nach dem Marsch?

Wenn unser Marsch am Samstag, dem 20. Juni, beendet ist, werden wir die Erfahrungen verarbeiten, Forderungen und Kritik aus den Distrikten weiter an die Öffentlichkeit tragen und den Austausch darüber fördern, wie eine soziale Gesellschaft auszusehen hat.