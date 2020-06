Beijing fordert Untersuchung

AP Photo/Mukhtar Khan Ein indischer Soldat im Grenzgebiet zu China im Himalaja am 17.6.2020

Chinas Außenminister Wang Yi hat seinen indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar am Mittwoch aufgefordert, den Zusammenstoß vom Montag in der Grenzregion im Himalaja untersuchen zu lassen. Wang erklärte gegenüber Indiens Außenminister laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua in einem Telefongespräch, die Verantwortlichen müssten bestraft werden. Außerdem sollten sich die indischen Streitkräfte zurückziehen, um jegliche Provokationen zu verhindern. Neu-Delhi müsse sicherstellen, dass sich ähnliche Vorfälle nicht wiederholen.

Am Montag war es im Galwantal an der Grenze zwischen Indien und China im Himalaja zu Zusammenstößen von Truppen gekommen. Laut chinesischen Experten handelte es sich dabei um die »schwierigste Situation« an der Grenze in den vergangenen Jahrzehnten, wie die chinesische Tageszeitung Global Times berichtete. Nach Angaben der indischen Armee vom Dienstag abend seien mindestens 20 ihrer Soldaten gestorben. Aus Beijing gibt es bislang keine Angaben zu Opfern. In den vergangenen Wochen waren auf beiden Seiten die Truppen verstärkt worden, es kam vermehrt zu Zwischenfällen.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Zhao Lijan erklärte am Mittwoch in Beijing, die Volksrepublik und Indien würden sich über »diplomatische und militärische Kanäle« zum Konflikt an der Grenze verständigen. Beide Länder hätten ihre Verpflichtung zum Ausdruck gebracht, das »Problem durch Dialog zu lösen« und »Frieden und Ruhe in den Grenzgebieten aufrechtzuerhalten«. China und Indien hätten als die »beiden größten Entwicklungsländer« weit mehr gemeinsame Interessen als Unterschiede, so Zhao.

Die KP Indiens (Marxist) bedauerte am Dienstag in einer Stellungnahme, dass sich die »Konfrontation« trotz des bereits angestoßenen »Deeskalationsprozesses« ereignet habe. Es brauche nun Verhandlungen auf höchster Ebene zwischen Neu-Delhi und Beijing, »um Frieden und Stabilität an der Grenze zu wahren«, zitierte die lateinamerikanische Nachrichtenagentur Prensa Latina aus der Stellungnahme.