Noch keine Landnahme

Jens-Ulrich Koch/dpa-Zentralbild/dpa Protestierende Opel-Beschäftigte und Gewerkschafter wehren sich gegen AfD-Vertreter, darunter der Thüringer Landeschef Björn Höcke (Eisenach, 24.4.2018)

Eine Fleißarbeit haben sie vollbracht, die Autoren der Studie mit dem Titel »Bedrängte Zivilgesellschaft von rechts – Interventionsversuche und Reaktionsmuster«. Für das von der Otto-Brenner-Stiftung der IG Metall am 8. Juni vorgelegte 156 Seiten starke Papier hat das Team um den Kasseler Sozialwissenschaftler Wolfgang Schroeder 40 Interviews geführt, viele Zeitungsbeiträge und weitere Dokumente ausgewertet. Dabei herausgekommen ist eine durchaus informative Übersicht zu den Bestrebungen der Rechten, ihren gesellschaftlichen Einfluss auszuweiten. Vieles ist für den politisch informierten Leser allerdings nicht neu und die Lektüre darum streckenweise etwas mühsam.

Der vom marxistischen Theoretiker Antonio Gramsci entwickelte Begriff der Zivilgesellschaft bezeichnete ursprünglich die Gesamtheit aller nichtstaatlichen Organisationen, die auf den »Alltagsverstand und die öffentliche Meinung« Einfluss haben. Im heutigen Sprachgebrauch ist mehr das Engagement der Bürger in Vereinen, Verbänden und Initiativen gemeint. Mit dem Erstarken der Rechten und dem Aufstieg der AfD wird die Zivilgesellschaft als ein »Hort der Demokratie« vorgestellt, Garant für Stabilität, Gegenbild zum »rechten Sumpf«.

»Der Zivilgesellschaft kommt für die Akzeptanz der Demokratie eine Schlüsselrolle zu«, heißt es denn auch in der Studie. Die »normative Annahme« von der Zivilgesellschaft als einer ausschließlich am Gemeinwohl orientierten, demokratisch engagierten Bürgergesellschaft greife allerdings zu kurz. Engagement schütze »nicht grundsätzlich vor antidemokratischen, rechtspopulistischen oder gar rechtsextremen Einstellungen«. Die Autoren haben sich systematisch fünf Bereiche angesehen: Arbeitswelt und Gewerkschaften, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, den Sport und die Kultur.

Für die Arbeitswelt konstatieren sie, dass die rechte Betriebs- und Gewerkschaftspolitik »in den letzten drei Jahren ein neues Maß an Sichtbarkeit, Öffentlichkeit und Politisierung erreicht hat«. Der Rechtspopulismus besitze in einer »von Modernisierung und Globalisierung geprägten Arbeitswelt« besonders großes Potential, weil auf betrieblicher Ebene »rechtspopulistische Agitationsbemühungen auf Arbeitsstrukturen im Umbruch« treffen. Von einer »flächendeckenden Verankerung rechtspopulistischer oder gar rechtsextremer Betriebspolitik« könne bisher keine Rede sein, so die Studie. Der geringe Erfolg rechter Listen bei den Betriebsratswahlen sei jedoch nicht zuletzt darin begründet, dass es in den meisten Unternehmen kein solches Angebot gab. Wo die Rechte antrat, konnte sie jedoch Leute für sich gewinnen.

Auch im kirchlichen Bereich versuchen AfD und Co. Fuß zu fassen, hier ebenso mit eher mäßigem Erfolg. Anknüpfungspunkte zwischen konservativen Christen und rechten Akteuren sind neben einer angeblich drohenden »Islamisierung« vor allem Themen wie »Gender-Mainstreaming«, die »Ehe für alle« oder die Ausgestaltung des schulischen Sexualkundeunterrichts, die als »Frühsexualisierung« bezeichnet wird.

In der Wohlfahrtspflege, im Sport und in der Kultur sorgt rechte Agitation immer wieder für Unruhe. So wird etwa Fehlverhalten in den Wohlfahrtsverbänden ausgenutzt, um diese als korrupten Teil einer den Steuerzahler viel Geld kostenden »Asylindustrie« zu charakterisieren. Sportorganisationen werden als Verräter am »Nationalsport« diffamiert, der sich wieder stärker an Tugenden wie »Stolz, Nation, Identität und Patriotismus« orientieren müsse. Der Kulturbereich wird mit der Behauptung abgewertet, mit seiner »links-grün versifften Multikulti-Ausrichtung« habe er sich zum Handlanger der Politik gemacht, anstatt »deutsches Kulturgut« vor dem Untergang zu bewahren.

Das Fazit der Autoren: »Eine rechte Landnahme hat bislang nicht stattgefunden«. Rechte Interventionen hätten zwar zugenommen, aber bislang noch keine umfassendere Veränderung bewirken können. Die Autoren fordern eine »klare, an den normativen Werten und dem eigenen (…) politischen Auftrag entsprechende Strategie« ein. Damit sie gelingen könne, heißt es etwas wolkig, seien Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, Kirchen und der organisierte Sport- und Kulturbereich herausgefordert, »ihre inneren Widersprüche zu bearbeiten, um ihren Aufgaben und ihrem Anspruch als Hüter des Basiskonsenses gerecht zu werden«.