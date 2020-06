Aufmerksam und solidarisch

Lukasz Gagulski/PAP/dpa Polens Präsident Andrzej Duda (M.) am Sonntag mit einer Delegation in der Gedenkstätte des KZ Auschwitz auf dem Weg zur Kranzniederlegung vor der Todesmauer

Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, der Sieg über den Faschismus und die Befreiung der von den Nazis errichteten Konzentrations- und Vernichtungslager vor 75 Jahren waren vielerorts Anlass zum Feiern sowie zum Gedenken – wenn auch wegen der Coronapandemie unter erschwerten Bedingungen. Doch auch der Beginn des industriellen Massenmords an Millionen Menschen durch die Nazis darf nicht vergessen werden. Aus diesem Grund haben am Sonntag in Polen, in der Bundesrepublik und in Österreich Menschen an den ersten Transport polnischer Bürger in das KZ Auschwitz vor 80 Jahren erinnert.

Polens Staatspräsident Andrzej Duda legte gemeinsam mit anderen Spitzenpolitikern und Opfervertretern im südpolnischen Oswiecim Blumen auf jene Eisenbahngleise, über die am 14. Juni 1940 die faschistischen Besatzer 728 Menschen mit einem Zug aus einem Gefängnis in Tarnow ins KZ deportiert hatten. In seiner Gedenkrede betonte Duda, dass es sich bei den Gefangenen aus seiner Sicht in erster Linie um polnische Staatsbürger handelte, auch wenn unter ihnen Juden gewesen seien, wie die Deutsche Presseagentur am Sonntag berichtete. Der 14. Juni wird in Polen als Nationaler Gedenktag für die Opfer deutscher Konzentrations- und Vernichtungslager begangen.

In kleinerem Rahmen wurde auch in Berlin der ersten ins KZ Auschwitz verschleppten Menschen gedacht. Das Internationale Auschwitz-Komitee (IAK) hatte anlässlich »des letzten ›großen‹ Gedenktages im Reigen der Gedenktage dieses Jahres« nach Berlin geladen. Etwa 40 Gäste nahmen nach Angaben des IAK an der Veranstaltung in Berlin-Charlottenburg teil. »Uns war es wichtig, dass an diesem Tag die Namen der 728 polnischen Männer aus dem ersten Transport genannt werden«, erklärte Christoph Heubner, Exekutivvizepräsident des Komitees, am Montag im Gespräch mit junge Welt. Deshalb wurden Tafeln ausgelegt, auf denen sämtliche Namen, das jeweilige Alter und die Lagernummern aufgeführt waren.

Neben Heubner, der den Gedenkakt moderierte, sprachen zu den Anwesenden der Botschafter der Republik Polen in Deutschland, Andrzej Przylebski, der Beauftragte für brandenburgisch-polnische Beziehungen des Landes Brandenburg, Jobst-Hinrich Ubbelohde, und Agnieszka Stefanko als Vertreterin des Volkswagen-Konzerns, der in Polen Gedenkprojekte finanziert. Heubner zufolge hatte sich der polnische Botschafter am Sonntag in Berlin erfreut darüber gezeigt, dass auch außerhalb seines Landes jener Gedenktag wahrgenommen und gewürdigt wird.

Auch in der österreichischen Hauptstadt fand ein Gedenkakt statt. In Wien sei dies allerdings »auf einem sehr niedrigen Level« geschehen, so der Exekutivvizepräsident des IAK. Dennoch war es das erste Mal, dass die Organisation international dieses Tages gedachte. »Wir haben das ganz bewusst gemacht, einfach um diesen Aspekt der Zusammenhänge hinzuzufügen«, so Heubner gegenüber jW. Schließlich habe man dieses Gedenken »nicht immer nur den Polen alleine überlassen«, sondern »da auch ein Stück Solidarität und Aufmerksamkeit zeigen« wollen. Es sollte nicht immer nur von der Befreiung des KZ Auschwitz her gedacht werden, »sondern auch, wie die Anfänge gewesen sind«, führte Heubner aus.

Die ersten Gefangenen hätten eine wichtige Rolle gespielt, da sie den nach ihnen ins KZ Auschwitz Verschleppten im Überlebenskampf zur Seite stehen konnten. Jene späteren Gefangenen »erinnern sich mit Zuneigung, Dankbarkeit und Stolz« an die des ersten Transportes, welche »immer wieder versuchten, ihnen ihr Los zu erleichtern oder ihnen Mut zusprachen«, heißt es entsprechend in der Einladung des IAK zum Gedenkakt.