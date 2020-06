Der Modefotografie in der DDR widmet das Museum für Angewandte Kunst in Gera eine neue Ausstellung. Im Mittelpunkt steht die frühere Frauenzeitschrift Sibylle, laut Museum die »Vogue des Ostens«. Aufgrund ihrer hervorragenden Fotografien sei sie stilbildend für eine ganze Generation gewesen. In der Schau, die von der Kunsthalle Rostock konzipiert wurde und diesen Mittwoch für Besucher öffnet, werden u. a. Originalaufnahmen und -ausgaben gezeigt. Die Ausstellung »Sibylle. Frauen und Mode in der DDR« ist bis 4. Oktober zu sehen. (dpa/jW)