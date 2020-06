Untrennbare Verwandtschaft

Will Leeming Kein niedlich-weltmusikalisches »Spiel der Gegensätze«: Die ugandisch-britische Gruppe Nihiloxica

Das ugandisch-britische Sextett Nihiloxica war für einige Festivals dieses Sommers gebucht, die nun aus den bekannten Gründen ausfallen müssen. Das ist zwar bedauerlich, weil scheinbar erst das Liveerlebnis Faszination und Wirkung von Nihiloxicas Musik voll zur Geltung kommen lässt. Aber – das sei hiermit versprochen – mit dem gerade erschienenen Debütalbum kann man sich auch zu Hause in technoid-tranceähnliche Zustände versetzen.

Im vergangenen Herbst erregten Nihiloxica erstmals Aufsehen, als sie die Bühne für Aphex Twin aufwärmten oder besser -heizten und im Nachklapp daran den Tribute-DJ-Mix »Praise You« anfertigten. Weil Nihiloxica also schon im Studio in Bradford waren, blieben sie gleich dort, um binnen weniger Wochen (die Kürze war Konzept) »Kaloli« aufzunehmen. Seit 2017 arbeitete die Band – noch ohne die britischen Kollegen – vorwiegend in Kampalas Nyege Nyege Boutiq Studio, das nicht zuletzt durch die inzwischen legendären Boutiq-Electroniq-Parties als Zentrum elektronischer und ost­afrikanischer Musik gilt, aber auch als liberaler Hotspot für LGBT und Queers. Nihiloxicas ugandische Musiker Jamiru Mwanje, Alimansi Wanzu Aineomugisha (Spyda MC), Henry Isabirye und Henry Kasoma bestimmen Sound und Rhythmik maßgeblich mit einem enormen Percussion-Instrumentarium, bestehend aus traditionellem Schlagwerk der Region Buganda, selbstgebauten Trommeln und Djembé. In dieser Besetzung entstanden zwei EPs; die vor gut zwei Jahren hinzugekommenen britischen Bandmitglieder Pete Jones (pq) und Jacob Maskell-Key (Spooky J) fügen synthetische Hooks hinzu, loopen und mixen. Das Ergebnis ist kein niedlich-weltmusikalisches »Spiel der Gegensätze«, sondern tribal-hypnotischer Afrotechno, der stellenweise düster und spooky ist, vor allem aber unfassbar energetisch.

Der Sound ist minimalistisch produziert, roh, knochentrocken und aufs Nötigste reduziert, jedes einzelne Pochen und Klopfen hör- und erlebbar. Die repetitiven Beats führen in schwindelerregende Sequenzen, demonstrieren die untrennbare Verwandtschaft von Techno und ostafrikanischer Percussion. Tracks wie »Black Kaveera« oder »Tewali Sukali« bestehen aus vertrackten, freejazzigen, rasend schnellen Drumpatterns, so ekstatisch wie hochkonzentriert. »Mukaagafeero« lässt ein wenig Raum für Kontemplation, während in »Busoga« am ehesten »westliche«, sprich poppig-softere Klubatmosphäre aufkommt. Aber das sind die einzigen Kompromisse, die »Kaloli« eingeht.