»Es gibt starke Konkurrenz beim Negativpreis«

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Bittet seine Kollegen zum »Law and Order«-Plausch: Georg Maier, Innenminister von Thüringen

Am heutigen Mittwoch beginnt in Erfurt die Innenministerkonferenz, kurz IMK. Die Organisation »Jugendliche ohne Grenzen« plant, dort einen Innenminister mit dem Negativpreis »Abschiebeminister 2020« auszuzeichnen. Der thüringische Ressortchef, Georg Maier von der SPD, ist nicht nominiert. Hat er alles richtig gemacht?

Nein, er hat nur starke Konkurrenten. Georg Maier, der den Vorsitz der IMK innehat und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 der SPD in Thüringen ist, hat kürzlich behauptet, Rassismus bei der Polizei sei kein strukturelles Phänomen. Er stellte sich so gegen die Aussage seiner Parteichefin Saskia Esken, die in der Behörde »latenten Rassismus« konstatierte. Im Abschlussbericht 2019 des NSU-Ausschusses in Thüringen, dem Gründungsland der rechten Terrorzelle, stellten Mitglieder von Die Linke, SPD und Grünen Pannen und Versäumnisse der dortigen Sicherheitsbehörden und der Justiz fest. Es ist absurd, all dies kleinzureden! Die Enquetekommission gegen Rassismus und Diskriminierungen im Thüringer Landtag hatte zudem 2019 Handlungsempfehlungen veröffentlicht. Davon umgesetzt ist nahezu nichts.

Ist mit Thüringens Minderheitsregierung aus der Partei Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen unter dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow nicht alles so fortschrittlich, wie gerne behauptet wird?

So ist es. Innenminister Maier wäre durchaus ein Kandidat für einen Negativpreis. Mein Favorit für den Preis des »Abschiebeministers 2020« ist aber der bayerische Ressortchef Joachim Herrmann. Der CSU-Politiker kann es gar nicht abwarten, nach Coronazeiten wieder abzuschieben. Um eine junge Frau nach Togo aus dem Land zu bringen, war Herrmann kein Weg zu schwer. Er bezahlte ein komplettes Flugzeug, besorgte eine Sondergenehmigung für den gesperrten Flughafen in Togo und Platz in einem Hotel für zwei Wochen Quarantäne. Zudem beteiligt sich Bayern von allen Bundesländern am eifrigsten an Sammelabschiebungen nach Afghanistan.

Ein Thema bei der IMK ist unter anderem die Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland. Die Linke, die die Aufnahme von 10.000 Menschen fordert, lobt diesbezüglich Thüringens Regierung, weil diese Landesaufnahmeprogramme befürwortet. Stimmen Sie ins Loblied mit ein?

Zunächst muss man wissen, dass es in Thüringen eine Sondersituation gibt. Zuständiger Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz ist der Grüne Dirk Adams – und nicht der SPD-Innenminister. Es ist auch sinnvoll, Migration nicht automatisch mit innerer Sicherheit zusammenzudenken. Adams plädierte ursprünglich dafür, dass der Freistaat bis 2023 bis zu 2.000 Geflüchtete aus den griechischen Elendslagern aufnehmen sollte. Im Kabinettsbeschluss war dann nur noch von 500 schutzbedürftigen Personen die Rede.

Wie argumentieren Sie, wenn konservative Politiker warnen, dass mit einer Aufnahme Geflüchteter die Stimmung gegenüber diesen umschlagen könne?

Erstens: Dies wäre keineswegs eine so humanitäre Großtat, wie stets behauptet wird. Gerade minderjährige Geflüchtete haben oft einen Rechtsanspruch darauf, Asyl in Deutschland zu beantragen. Das Kindeswohl hat Priorität, wenn sie bereits Familie in Deutschland haben. Zweitens: Es ist gefährlich, sich von Rechtsextremen in eine Ecke schieben zu lassen und deswegen die Aufnahme Geflüchteter zu verweigern.

Ist von der aktuellen Antirassismusbewegung auch in den Unterkünften für Asylbewerber etwas zu bemerken?

Diese Menschen sind regelmäßig von rassistischer Gewalt betroffen. Zwar können die Kämpfe wegen des Coronavirus derzeit nur unter erschwerten Bedingungen geführt werden. Allerdings sind Organisationen wie »The Voice Refugee Forum« und die Kampagne »Refugee Black Box Solidarity« nach dem Polizeimord an George Floyd in den USA in Thüringen verstärkt aktiv.

Welche weiteren Streitthemen wird es noch bei der IMK geben?

Die Bundesregierung will aufgrund geschlossener Grenzen wegen der Pandemie Mitte März ausgesetzte Abschiebungen aus Deutschland in andere europäische Staaten wieder aufnehmen. Sie drängt darauf, weil die jeweiligen Fristen von sechs Monaten in vielen Fällen ablaufen könnten – und dann die Bundesrepublik zuständig wäre. Weitere wichtige Themen sind der Rechtsextremismus und der Rechtsterrorismus.