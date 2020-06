»Kaltschnäuzig durchgedrückt«

Jan Woitas/dpa-Zentralbild

Anhänger des Drittligisten Hallescher FC haben am 2. Juni zu Hunderten vor dem eigenen Stadion gegen »Geisterspiele« protestiert. Was müssen Fans beachten, wenn sie in Eigenregie Kundgebungen durchführen wollen?

Ein solcher Fanprotest ist zunächst nichts anderes als eine Kundgebung, die bei der örtlichen Versammlungsbehörde anzumelden ist. Dabei sind beispielsweise der Zweck der Versammlung und die erwartete Teilnehmerzahl anzugeben. Die coronabedingten Hygieneverordnungen sind dabei natürlich das Besondere. Die variieren in den Bundesländern und werden beinahe im Zweiwochentakt der aktuellen Situation angepasst. Daraus ergeben sich zusätzliche Auflagen wie das Abstandsgebot und das Tragen von Schutzmasken.

Proteste gegen »Geisterspiele« im öffentlichen Raum direkt vor dem Stadion – eine heikle Sache?

Ich sehe keinen Grund, warum nicht auch Anhänger des Fußballsports für fanrechtliche und -politische Interessen auf die Straße gehen sollten. Sie nehmen ihr Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit unter den spezifischen Bedingungen, die nun einmal der Infektionsschutz erfordert, in Anspruch. Und die HFC-Fankurve hat es vorgemacht, dass sich unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen Fanprotest mit der Kernbotschaft gegen »Geisterspiele« artikulieren kann. Ohne jegliche Eskalation selbst direkt vor dem Stadion.

In den vergangenen Wochen hat sich das lose, vereinsübergreifende Bündnis »Fan­szenen Deutschland« klar gegen »Geisterspiele« als Ausdruck der Durchkommerzialisierung des Fußballsports positioniert. Teilen Sie diese Kritik am Deutschen Fußballbund und der Deutschen Fußballiga?

Ja, uneingeschränkt, auch als Fußballfan. Mich schockiert weiterhin die Kaltschnäuzigkeit, mit der Liga und Verband Spiele ohne Zuschauer durchgedrückt haben, ohne gesellschaftliche Verantwortung, nur die Millionen aus TV-Übertragungsrechten im Sinn.

Welche Rolle spielen dabei die Klubs?

Die darf man keinesfalls aus der Verantwortung entlassen. Im Gegenteil, schließlich bilden die 36 deutschen Profimannschaften, die oft aus dem ursprünglichen Verein ausgegliederte Kapitalgesellschaften sind, die Basis der DFL. Meine Kritik betrifft vor allem jene Klubs, die sich nach außen hin gerne als »fanfreundlich« gerieren. Mir ist aber nicht bekannt, dass diese ihre Mitglieder und Fans vorab befragt hätten, was sie von »Geisterspielen« halten.

Viele scheinen die TV-Erlöse bitter nötig zu haben …

Das ist für mich ein Unding. Da setzen die drei deutschen Profiligen coronabedingt ein paar Wochen aus, und schon befindet sich mehr als ein Dutzend Klubs am Rande des finanziellen Kollaps. Solides Wirtschaften sieht anders aus. Es zeigt sich, die DFL ist mit ihrem Ligensystem ein labiles Konstrukt.

Der Kurvenrat der Fans von Bayer Leverkusen hat sich kürzlich dafür ausgesprochen, dass für den 4. Juli im Berliner Olympiastadion vorgesehene DFB-Pokalendspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen vor Zuschauern stattfinden zu lassen. Welche Chancen sehen Sie dafür?

Ein Beispiel: In Spanien ist jüngst das Pokalendspiel der baskischen Klubs Real Sociedad San Sebastian und Athletico Bilbao auf einen unbestimmten Termin verschoben worden, bei dem Zuschauer wieder zugelassen werden können. Warum soll das hierzulande nicht möglich sein? Und der DFB könnte an der Stelle auch mal demonstrieren, nämlich seine vielzitierte Dialogbereitschaft mit den Fans.

Drängt es Fußballanhänger wieder stärker in die Kurven?

Klar. Es ist Fans auch schwerlich begreiflich zu machen, dass Großdemonstrationen möglich sind, der Gang ins Stadion aber nicht. Zumal sich gerade die aktiven Fanszenen nach dem Shutdown vorbildlich verhalten haben und im Vergleich zum DFB und der DFL die gesamtgesellschaftliche Rolle des Fußballs betont haben. Vor allem Fans aus den Kurven waren es, die mit Einkaufshilfen für Bedürftige und Banneraktionen für Klinikbeschäftigte aktiv wurden.

Was also tun?

Warum kommt kein Klub auf die Idee und präsentiert ein Hygienekonzept, von sich aus. Ein einheitliches für alle Vereine und Stadien wird es kaum geben können. Dafür sind die Bedingungen vor Ort zu unterschiedlich. Aber irgendwer muss den Anfang machen. Bislang wirken die Klubs konzeptlos für Spiele mit Zuschauern. Es ist nur zu begrüßen, wenn Fans gegen »Geisterspiele« auftreten, öffentlich Druck machen, offensiver werden. So lange stillhalten, bis mal ein Verein um die Ecke kommt, wird nichts bringen.