Heiße Luft gespart

Simon Dawson / Reuters Regierungskritische Kampagne in London am 24.5.2020

Der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben am Montag bei einer Onlinekonferenz das weitere Vorgehen in den Verhandlungen für ein neues Handelsabkommen nach dem »Brexit« erörtert. Coronabedingt sparte man sich einen weiten Flug für direkte Beratungen – und immerhin einiges an heißer Luft.

Denn die Gespräche stocken. Eine Annäherung zwischen Großbritannien und EU gibt es nicht. EU-Chefunterhändler Michel Barnier verwies in der vergangenen Woche in einer Reihe von Statements auf die Notwendigkeit, bis zum 31. Oktober einen fertigen Vertragstext vorzuweisen, um diesen dann bis zum 31. Dezember von den EU-Mitgliedstaaten ratifizieren zu lassen. An diesem Tag läuft die mit dem EU-Austritt Großbritanniens begonnene Übergangsfrist aus, theoretisch würden dann zwischen EU und Großbritannien Zollschranken hochgezogen werden.

In der Praxis ist das Problem komplexer. Einerseits verkündete der britische Kabinettsminister Michael Gove Ende vergangener Woche, dass Großbritannien nicht um eine Verlängerung der Übergangsperiode ersuchen werde. Das ist theoretisch noch bis Ende Juni möglich. Gleichzeitig erklärte Gove jedoch, die britische Regierung werde aus Rücksicht auf die durch den Coronavirus entstandenen Schwierigkeiten für britische und europäische Unternehmen für einen Zeitraum von sechs Monaten ab 1. Januar 2021 keine Zölle erheben.

Damit erfüllt London eine Forderung der britischen Transportunternehmerverbände. Immerhin überqueren täglich zehntausend Lastwagen den Ärmelkanal. Konkrete Vorschläge zur zukünftigen Gestaltung des Verkehrs zwischen Nordirland, anderen Teilen des Vereinigten Königreichs sowie des Verkehrs zwischen Nordirland und der Republik Irland will die britische Regierung in einigen Tagen unterbreiten.

Bei den Gesprächen zwischen Johnson und von der Leyen am Montag ging es um die Möglichkeiten einer beschleunigten Verhandlungsprozedur. Eigentlich hätten auch die Chefs der walisischen und schottischen Regionalregierungen teilnehmen sollen. Doch sie blieben aus Protest über die Vorgehensweise Londons bei der Nichtverlängerung der Übergangsfrist fern. Man sei auf nicht akzeptable Weise vor vollendete Tatsachen gestellt worden, hieß es zum Beispiel am 12. Juni von Schottlands Erster Ministerin Nicola Sturgeon.

Konkrete Ergebnisse der Gespräche zwischen Johnson und von der Leyen lagen bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. In britischen Medien wurde jedoch kolportiert, von Ende Juni bis Ende Juli würde es wöchentliche Gespräche zu den strittigen Themen geben. Bislang fanden Verhandlungstermine nur alle drei Wochen statt.

Zu den Streitthemen gehört beispielsweise die Fischerei. Großbritannien möchte den Brexit zur Stärkung der eigenen Fischer nutzen und den Zugang zu den eigenen Gewässern für EU-Staaten stärker reglementieren. Die EU möchte im wesentlichen die bestehenden Quotenregeln beibehalten. London stellt sich in diesem Punkt zwar stur, ist aber auch erpressbar: Der Großteil des von britischen Fischern gefangenen Fischs wird an die EU verkauft.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier machte am 10. Juni in einer Rede vor dem Wirtschafts- und Sozialkomitee der europäischen Kommission seinen Verhandlungsansatz einmal mehr deutlich. Er sagte: »Wir werden bei unseren europäischen Werten und unseren Handelsinteressen niemals Kompromisse schließen, die der britischen Wirtschaft zuungunsten der europäischen Wirtschaft nutzen.« Umgekehrt sieht Großbritannien nicht ein, warum man sich nach dem Brexit weiterhin an EU-Gesetze halten soll.