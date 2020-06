Sumpf brodelt weiter

Christian-Ditsch.de Demonstration in Dessau (7.1.2018)

Unter der Oberfläche brodelt zuweilen ein Sumpf. In Sachsen-Anhalt gehört dazu der »Oury-Jalloh-Komplex«. Alle Indizien sprechen dafür, dass Polizeibeamte den 36jährigen Geflüchteten aus Sierra Leone im Dessauer Revier im Januar 2005 schwer misshandelt und anschließend verbrannt haben. In den Jahren zuvor starben im selben Revier Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtemann, ebenfalls 36jährig, mutmaßlich durch Beihilfe von Beamten. Verschweigen, verschleppen, vertuschen lautet seither die Devise. Auch Oberstaatsanwältin Heike Geyer hielt den Deckel fest geschlossen. Obwohl Gutachter einen Selbstmord längst ausgeschlossen hatten, stellte sie die Ermittlungen im Fall Oury Jalloh vor drei Jahren im Hauruckverfahren ein. Ihre Rechnung ist wohl aufgegangen: Sie soll einem Onlinebericht der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) vom 10. Juni zufolge demnächst zur neuen Generalstaatsanwältin von Sachsen-Anhalt ernannt werden.

Demnach hat Sachsen-Anhalts Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) die derzeitige Leitende Oberstaatsanwältin in Halle für den Posten vorgeschlagen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) habe bereits zugestimmt. Gegenüber der MZ begründete Haseloff, es sei »an der Zeit, dass die Justiz ein ostdeutsches Profil bekommt«. Geyer stammt aus Sachsen-Anhalt, ihre beiden Vorgänger kamen aus dem Westen. Nun würden die Mitbewerber informiert, dass der Posten vergeben sei, berichtete die Zeitung.

Die Landtagsfraktion von Die Linke hatte Keding 2017 politische Einflussnahme auf die Ermittlungen im Fall Jalloh vorgeworfen. Die Vermutung liegt nahe: Mehr als zehn Jahre lang hatte die Staatsanwaltschaft Dessau unter dem damaligen Oberstaatsanwalt Folker Bittmann zunächst ins Leere geforscht. Es verschwanden zahlreiche Beweise, wie Polizeijournale, Aufnahmen vom Tatort, ein Fahrtenbuch, Dienstpläne, Matratzenkaufbelege und eine Handfessel. In einem von der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh veranlassten Gutachten widerlegte der Brandexperte Maksim Smirnou 2013 die Selbstmordthese. Bittmann geriet unter Druck, zog selbst Brandgutachter, Mediziner und Chemiker hinzu. Deren Ergebnis: Das Opfer kann sich aufgrund rechtsmedizinischer Befunde nicht selbst angezündet haben. Außerdem sei das Ausmaß des Feuers in der Zelle nicht ohne Brandbeschleuniger erklärbar.

Daraufhin revidierte Bittmann seine Ansicht. Sich auf die Gutachter berufend, formulierte er Anfang 2017 einen Mordverdacht gegen mehrere Polizeibeamte. Er wollte den Generalbundesanwalt einschalten. Der lehnte die Übernahme des Verfahrens ab. Die Konsequenz: Sachsen-Anhalts Generalstaatsanwalt Jürgen Konrad entzog Bittmann den Fall, übertrug ihn an die Staatsanwaltschaft Halle. Dort lag nur zweieinhalb Monate später die Einstellungsverfügung vor. Gegenteilige Beweise ignorierend, hieß es darin, man könne nach wie vor nicht sicher ausschließen, dass Jalloh das Feuer selbst gelegt habe. Etwa zur selben Zeit, im August 2017, wurde Geyer zur Behördenleiterin der Staatsanwaltschaft Halle befördert.

Keding bestritt wenig später in einer öffentlichen Sondersitzung des Rechtsausschusses im Magdeburger Landtag, das Verfahren beeinflusst zu haben. Auch Geyer und Konrad wiesen jede Kritik zurück. Es seien keine weiteren Ergebnisse zu erwarten, da schon alle involvierten Polizisten mehrfach befragt worden seien, erklärten sie. Die Beschwerde der Hinterbliebenen gegen die Einstellung bügelte Konrad ein Jahr später ab, das Oberlandesgericht Naumburg wies den Antrag auf Klageerzwingung Ende 2019 zurück. Nun hat das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden, ob der Fall wieder aufgerollt werden muss.

Von junge Welt zur kritischen Personalie Geyer befragt, äußerten sich die Staatskanzlei und das Justizministerium am Montag bis Redaktionsschluss nicht. Klaus Tewes, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, erklärte auf jW-Anfrage: Der vakante Chefposten in seinem Haus sei ausgeschrieben worden. Wer ihn bekommt, habe Ministerpräsident Haseloff zu entscheiden. Den MZ-Bericht habe Tewes zwar zur Kenntnis genommen. »Über den Kreis der Bewerberinnen habe ich aber keine Informationen«, beteuerte er. Mit Geyer dürfte die Landesregierung zumindest sicher gehen: Der Sumpf wird nicht trockengelegt.