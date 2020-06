Futter für den Hai

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Widerstand gegen die angedrohte Räumung: Straßentheater am 3. Juni in Berlin-Friedrichshain

Im Gegensatz zu den 1980er und frühen 1990er Jahren gibt es heute kaum noch besetzte Häuser in Berlin. Eines der letzten linken Hausprojekte ist das anarcha-queerfeministische Hausprojekt Liebig 34, in dem etwa 40 Menschen wohnen, sich der Infoladen »Daneben« und die »L34«-Bar befinden. Damit könnte bald Schluss sein, denn am 3. Juni 2020 hat das Landgericht Berlin die Räumung beschlossen. Zusätzlich sollen die Bewohnerinnen der Liebig 34 rund 20.000 Euro zahlen.

Das Hausprojekt kann auf eine jahrzehntelange Geschichte zurückblicken. Kurz nach der Maueröffnung wurde das Haus in der Liebigstraße 34 wie viele andere Häuser in Ostberlin besetzt. Es wurde kurze Zeit später legalisiert, es wurden Mietverträge ausgestellt. Der Versuch der Bewohnerinnen und Bewohner, das Haus mittels einer Genossenschaft im Jahr 2008 zu kaufen, scheiterte. Statt dessen wurde die Liebig 34 von der Siganadia Grundbesitz GmbH erworben. Der Inhaber der Siganadia ist der Immobilienunternehmer Gijora Padovicz, der in Berlin den Ruf eines Spekulanten genießt. Ihm wird vorgeworfen, dass er seit den 1990er Jahren in der Hauptstadt im großen Stil Wohnhäuser kauft, die er zum Teil mit öffentlichen Geldern saniert und anschließend die Altmieter durch finanzstärkere neue Mieter ersetzt. Trotzdem gelang es der Liebig 34, einen Pachtvertrag über zehn Jahre abzuschließen. Seit dieser Vertrag 2018 ausgelaufen ist, drängt die Siganadia auf eine schnelle Räumung. Doch das juristische Tauziehen dauert bereits Jahre und damit vermutlich länger, als Padovicz erwartet hatte.

Der Prozess Anfang dieses Jahres musste beispielsweise vertagt werden. Der Liebig-34-Anwalt Moritz Heusinger hatte einen Befangenheitsantrag gestellt. Die Begründung lautete, dass das Gericht ausschließlich das generische Maskulinum benutzte. Das wertete Heusinger als eine Voreingenommenheit gegen das queerfeministische Hausprojekt, in dem aus politischen Gründen keine Cismänner wohnen. Anschließend legte er die Robe ab und nahm im Publikum Platz. Das führte dazu, dass der Prozess auf den 3. Juni verschoben wurde. Auch an diesem Prozesstag hatte Heusinger ein As im Ärmel: »Das Gerichtsurteil richtet sich gegen den falschen Verein.« Verurteilt zur Räumung wurde der Raduga e. V., doch dieser Verein hatte das Haus bereits 2018 an den Miteinander e. V. untervermietet. Deshalb sei »im Haus ein anderer Verein als der Beklagte«, bemerkte Heusinger, und dieser müsste getrennt »herausgeklagt werden«. Vielleicht hat sich Padovicz also zu früh gefreut. Allerdings wurden in Berlin auch schon Häuser geräumt und anschließend die Rechtswidrigkeit festgestellt. Deshalb appellierte Heusinger an den Senat: »Ich hoffe, dass das Land Berlin mit Räumungsversuchen in Coronazeiten noch mal vorsichtiger ist.«

Die Bewohnerinnen der Liebig 34 erschienen gar nicht erst vor Gericht, weil »wir uns schlicht und einfach weigern, mit diesem bürokratischen Akt zu kooperieren«, wie sie bekannten. Statt dessen organisierten sie eine alternative Gerichtsversammlung in Form eines Theaterstücks auf dem »Dorfplatz« vor der Liebig 34. Bereits am Vorabend gab es eine Spontandemonstration mit etwa 300 Teilnehmenden.

Auf der linken Internetplattform »Indymedia« wurde am 13. Juni 2020 eine »Antwort auf die Kriegserklärung der Stadt Berlin an die Anarchist*innen« veröffentlicht. Darin heißt es: »Bei aller Kritik, die Anfang der 90er an den ersten Gruppen geübt wurde, die Verdrängung mit Ansätzen einer Kiezmiliz beantworteten, muss doch festgestellt werden, dass bestimmte Schichten und Akteur*innen nur die Sprache verstehen, in der wir am 8. Juni auf dem Arkonaplatz in Mitte zu ihnen gesprochen haben: Vier Nobelkarossen (Porsche, SUV u. a.) … wurden als Erwiderung ihrer Kriegserklärung angezündet.« Wer den Text zu verantworten hat, ist nicht bekannt.

Als im Februar 2011 ein gegenüberliegendes besetztes Haus in der Liebigstraße 14 geräumt wurde, gab es im gesamten Umfeld Barrikaden, und es waren offenbar 2.500 Polizisten nötig, um des Widerstands gegen die Aktion der Staatsmacht Herr zu werden. Gut möglich, dass Berlin ein heißer Sommer bevorsteht und ein weiteres Kapitel in der Geschichte der Liebigstraße geschrieben wird – diesmal unter einem »rot-rot-grünen« Senat. Ein erhöhtes Polizeiaufgebot, verbunden mit intensiven Kontrollen von Passanten, ist an der Kreuzung Rigaer Ecke Liebigstraße jedenfalls bereits jetzt fast täglich zu beobachten.