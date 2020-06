Er hätte gelacht

Harald Krichel/creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de Maître des Gesprächs und ein epikureischer Kritikerschriftsteller: Jörg Schröder

Wenn ich in Berlin zu tun hatte, rief ich vorher fast jedesmal Barbara Kalender und Jörg Schröder an, und in der Regel besuchte ich die beiden dann in ihrer Werkstattwohnung, deren Einrichtung auf äußert dezente Weise signalisiert, dass man in dieser grundfalschen Gesellschaft nur mit künstlerischem Takt, Geschmack und einem untrüglichen Sinn für Schönheit würdevoll zu bestehen vermag – und, jenseits innenarchitektonischer Fragen, mit Hilfe der ungeschmälerten Freude am Erzählen, durch die sich das Individuum entfaltet und durch die es gegen die unsäglich kaputten herrschenden sprachlichen Regeln und die täglich aufs neue aufgetürmten politischen Zumutungen Widerstand leistet.

Wir kannten uns, meine ich, seit 1994. Über die epiphanischen Stunden der ersten Lektüre des »Siegfried« (und, was mich betrifft, ebensosehr von »Cosmic«) haben viele verständige Leser berichtet, ich muss mich da nicht wiederholen. Zuletzt sahen wir uns im Februar vergangenen Jahres. Barbara und Jörg hatten darum gebeten, unser Treffen kürzer als gewohnt zu halten. Schließlich saßen Barbara, Jörg, Peter Merg und ich, so erinnere ich mich jedenfalls, bis nach Mitternacht am großen Esstisch, speisten wie immer königlich, tranken und brachten die Welt in Ordnung, indem wir sie redend chaotisierten.

Die Herzlichkeit in diesen kleinen Runden – nicht zu beschreiben. Die Kraft, der Witz, der Esprit der beiden – stets ging man gestärkt und beseelt. Einmal spendierten sie mir Absinth, der dich fürwahr frohgemut stimmt und dir alle Sorgen stibitzt. Am nächsten Morgen fuhr ich zu meinem Termin bei Dieter Hildebrandt und war gutgelaunt wie seit Jahren nicht mehr.

Jörg war ein Maître des Gesprächs und ein epikureischer Kritikerschriftsteller. Polemik und Produktion, Destruktion und Stil, Subversion und eine unfassbar weitgespannte Bildung gingen Hand in Hand. Er besaß ein grenzenloses Gespür für Gaunereien, betriebsbedingte Lügen, Verstellungen, Ungerechtigkeiten und menschliche Schweinereien. Die Indiskretion nutzte er als Waffe gegen jene, die die systemische Sauerei namens Kapitalismus auch noch durch persönliche Niedertracht bereicherten. Vielleicht lag er ein-, zweimal daneben, doch verfängt das?

Ich mochte Jörg ungemein. Habe ich ihn bewundert? Er hätte gelacht. Er war unkorrumpierbar und hat vor niemandem gebuckelt. Einmal sagte er zu mir: »Jede Form von Gesellschaft ist eine Katastrophe.«