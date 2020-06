Sodo Kawaguchi Suche nach dem authentischen Selbst: Fuminori Nakamura

»Ich will ein Geschwür in die Welt setzen. Unter meiner Obhut wirst Du zu diesem Geschwür heranwachsen. Ein Stachel des Bösen sozusagen.« Als der junge Fumihiro diese Worte seines alten Vaters hört, ist er erst elf Jahre alt. Und bereits zu diesem Zeitpunkt scheint sein Schicksal besiegelt. Einer Familientradition folgend, will der Patriarch eines mächtigen Wirtschaftsimperiums sein eigenes Ende mit dem Unglück der weiterlebenden Menschen verknüpfen. Er will, indem er den Nachkommen alles Schöne und Bewahrenswerte aus der Welt tilgen lässt, das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit erträglich machen. Der Sohn, einmal gebrochen und den schlimmsten Qualen unterworfen, soll zur Verkörperung des Bösen selbst werden. Tatsächlich wird für Fumihiro, nachdem sich ihm kurzzeitig der Himmel öffnet, ein Ritt durch die Hölle folgen.

Die Prämisse von Fuminori Nakamuras Roman »Die Maske« mag manchem wie der Auftakt einer Räuberpistole erscheinen. Tatsächlich werden die Veröffentlichungen des 1977 im japanischen Tokai geborenen Schriftstellers mitunter dem Krimigenre zugeordnet; englische Übersetzungen erscheinen im auf entsprechende Literatur spezialisierten Verlag Soho Crime. Und doch sind Nakamuras Werke, trotz mancher Anklänge, keine Genreliteratur. Zwar lassen sein bildreicher, gleichwohl unverschnörkelter Schreibstil sowie seine Vorliebe für kurze Sätze an herausragende Krimis und Thriller denken. Auch nimmt das Motiv des Verbrechens einen wichtigen Platz ein; Kommissare und Detektive treten auf den Plan. Wie im Hardboiled-Krimi à la Raymond Chandler sind diese jedoch meist eher ihrer eigenen Moral als dem Selbstzweck des Gesetzes verpflichtet.

Den eigentlichen Fixpunkt von Nakamuras literarischem Schaffen bilden gleichwohl die grundlegenden Fragen und Nöte des Menschseins in einer Welt, die den Menschen zu erdrücken droht. Seine Helden, häufig am Rande der Gesellschaft stehend, suchen nach der Möglichkeit einer authentischen Existenz in einer Umgebung, die zum Verstellen und zur Verleugnung des eigenen Charakters zwingt. Auch die Frage nach der Determiniertheit menschlichen Handelns und der Möglichkeit einer Befreiung rückt immer wieder in den Mittelpunkt. In »Die Maske« tritt ein Held auf den Plan, der scheinbar keinerlei Möglichkeit hat, über sein eigenes Schicksal zu bestimmen. Er muss Verbrechen begehen, um einen vom Vater bedrohten, geliebten Menschen zu schützen, und scheint selbst damit die Rolle auszufüllen, die der Vater ihm zugedacht hat. Sein Gesicht nimmt mehr und mehr die Züge des Vaters an, bevor es im wörtlichen Sinn hinter einer Maske verschwindet. Wo bleibt unter diesen Bedingungen die Möglichkeit zum Ausbruch, wie kann derjenige zu einem authentischen Selbst finden, der sich immerzu verstecken muss? Und kann jemand das eigene Leben zu schätzen wissen, der anderen Menschen das Leben genommen hat?

Anlässlich eines Gesprächs im Literaturhaus Salzburg im März 2018 ließ der Schriftsteller anklingen, dass er selbst eine schwierige Kindheit gehabt habe. Es sei der Krieg gewesen, der in seiner Familie über Generationen Spuren hinterlassen und zu tradierten Missverständnissen geführt habe: So habe der als Zwangsarbeiter verpflichtete, nach einem Bombenangriff nahezu bewegungsunfähig gewordene Großvater den Vater nicht umarmen können. Nakamura hatte jedoch lange geglaubt, die Ursache dafür sei mangelnde Liebe gewesen. In Wirklichkeit aber war es der Krieg. »Das ist der Grund«, so Nakamura, »warum ich grundsätzlich gegen Krieg bin.«

Auch im bislang nur in englischer Übersetzung vorliegenden Roman »Cult X« (2018) bleiben die Geister jenes Krieges stets präsent. Einem nihilistischen Sektenführer steht sein ehemaliger Weggefährte gegenüber – ein im Garten dozierender Lustgreis, der eine humanistische Spiritualität vertritt. Dabei wird auch die Frage nach dem Wesen von Religion und ihrer möglichen Instrumentalisierung verhandelt. Mit Orgien und Befreiungsversprechen verdeckt die Sekte »Cult X« kalten Willen zur Macht, Welthass und einen sinnlosen Zerstörungsdrang. Vermeintliche Übermenschen und selbsterklärte Geschichtslenker offenbaren schließlich ihre wahre, erbärmliche Gestalt. En passant zeigt Nakamuras ambitioniertes Opus magnum auf, wie die Ökonomie des Krieges funktioniert: Es beschreibt, wie vermeintliche, von außen angeheizte ethnische Konflikte dazu dienen, Profiteuren in den reichen Ländern nie versiegende Einnahmequellen zu sichern. Regierungen und Medien erschaffen ein passendes Feindbild, um die Öffentlichkeit kriegslüstern zu stimmen; die Waffenverkäufer und Wiederaufbauer tun ihr übriges.

Die Züge eines guten Thrillers tragende Haupthandlung wird dabei immer wieder von den eigene Kapitel bildenden Gartenpredigten des lebensklugen alten Mannes abgelöst. Diese Struktur mag gewöhnungsbedürftig und stellenweise anstrengend sein; die Reden, die keineswegs salbungsvolles Geschwafel sind, fügen sich dennoch passend ein und ermuntern zur eigenen Reflexion.

Die in »Cult X« präsenten Motive der Selbstzerstörung, der Verzweiflung und des Wahns prägen auch die Handlung von »Der Revolver« (deutsch 2019), des hoffnungslosesten der bislang übersetzten Werke. Sein Protagonist, der sich schon als Heimkind ständig nur verstellen musste, meint in der neben einem namenlosen Toten gefundenen Waffe ein Stück Wahrheit und Wahrhaftigkeit zu erkennen. Er verfällt dem leblosen Objekt mehr und mehr; bald schon meint er zu wissen, dass er es eines Tages abfeuern muss. Auch ein Kommissar, der das verhindern will, kann ihm letztlich keinen Ausweg zeigen.

Obwohl die dunklen Seiten des menschlichen Wesens einen wichtigen Platz in seinen Werken einnehmen, erscheint Fuminori Nakamura nie als Ästhet des Nihilismus. Statt den Untergang zu glorifizieren, stellt er die Frage nach einem Ausweg in den Vordergrund. Dabei scheint immer eine Hoffnung auf die Fähigkeit der Menschen auf, selbst in schwierigsten Situationen den Weg der Freiheit zu wählen, sich ihre Menschlichkeit nicht nehmen zu lassen. Weiterzuleben und den Wert des Lebens zu schätzen, trotz alledem – das ist es, was am Ende bleibt, und was einigen seiner Protagonisten auch gelingt.