Überraschung für die Junker

DB/dpa Faschistische Stoßtruppe: Soldaten der Brigade Ehrhardt am Morgen des 13. März 1920 am Brandenburger Tor in Berlin

Die meisten Zeitgenossen wissen über den Kapp-Putsch, der vor über 100 Jahren die junge deutsche Republik erschütterte, allenfalls noch dies: Dass in Berlin die Regierung von putschenden Militärs vertrieben wurde, ein Generalstreik den Putsch zu Fall brachte und im Ruhrgebiet eine Rote Armee entstand.

Was aber – zum Beispiel – in diesen Tagen in Nordostdeutschland geschah, dass dort nicht nur der Streik, sondern auch der bewaffnete Widerstand gegen den rechten Putsch ähnlich stark war wie im Ruhrgebiet, weiß heute kaum noch jemand. Lokal- und Regionalstudien zum Kapp-Putsch gibt es nach der Abwicklung der DDR-Geschichtswissenschaft so gut wie keine mehr.

Das neue Buch von Günter Gleising schließt also eine Lücke. Der Autor unternimmt es, anhand der noch vorhandenen Gräber und der – nach 1990 vielfach zerstörten – Gedenktafeln und -steine die Ereignisse in Mecklenburg und Pommern nachzuerzählen. Die Methode hatte er (zusammen mit Anke Pfromm) schon vor einigen Jahren in drei Bänden für das Ruhrgebiet angewandt.

Der Nordosten Deutschlands stach durch mehrere Besonderheiten hervor: Er war spät und in einigen Zentren sehr hektisch industrialisiert worden, während in der Landwirtschaft halbfeudale Zustände andauerten. Beim Kapp-Putsch stand die Reichswehr in dieser Region durchweg auf der Seite der Putschisten. Gleichzeitig streikten nicht nur die Industriearbeiter und griffen zu den Waffen, sondern die Landarbeiter taten das auch. Das überraschte die Putschclique vollkommen.

Die frühfaschistischen »Baltikumer« hatten sich bei den Großgrundbesitzern, oft getarnt als Landarbeiter, seit 1919 eingenistet. Diese Männer hatten zuvor im Baltikum nicht nur gegen die Bolschewiki, sondern auch gegen die lettischen und estnischen Unabhängigkeitsbestrebungen gekämpft. Nicht nur aus dem Freikorps Roßbach, einem dieser Verbände, gingen zahlreiche Nazis und SS-Mörder hervor (Rudolf Höß, Kurt Daluege, Martin Bormann und einige andere).

Den Putsch mit vorbereitet hatte Conrad von Wangenheim, Funktionär der Großagrarier, Alldeutscher, in zahlreichen Verbänden der Junker und der Bourgeoisie vertreten und von Kapp dazu auserkoren, Landwirtschaftsminister zu werden. Die Generäle von Lettow-Vorbeck (Schwerin) und von Bernuth (Stettin) standen auf der Seite der Putschisten.

Doch auch Industrie- und Landarbeiter hatten sich organisiert. Sie verschafften sich Waffen bei den Großgrundbesitzern, besetzten teils deren Höfe und verhafteten die Junker. Die Arbeiterwehren wuchsen bis auf 25.000 Mann an, davon 8.000 in Rostock, 5.000 in Stettin und etwa 12.000 in kleineren Orten und Dörfern.

Das Freikorps Roßbach nahm Wismar als »Geisel« und erklärte sich nach dem Rücktritt Kapps flugs zur Regierungstruppe. Sozialdemokratische Funktionäre und die Liberalen drängten auf Streikabbruch. Lettow-Vorbeck wurde abgelöst. Die Arbeiterwehren zerfielen und ließen sich entwaffnen, ausgehandelte Versprechen wurden nicht eingehalten, Arbeiter von Roßbachern bestialisch ermordet.

Kenntnisreich schildert Gleising die Ereignisse und Kämpfe von Grevesmühlen im Westen über Stralsund und Rügen bis nach Stettin und Swinemünde im Osten. Das Buch ist angereichert mit zahlreichen bislang unbekannten Fotos. Leider fehlen ein Literaturverzeichnis und ein Register.