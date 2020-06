Debatte um Konjunkturprogramm

imago images/STAR-MEDIA Die Beschäftigten der Automobilindustrie drohen in der Krise unter die Räder zu kommen (VW-Werk in Zwickau, 4.11.2019)

Nachdem das Konjunkturprogramm am Freitag im Kabinett verabschiedet wurde, ist nun die Diskussion um die Verteilung der Mittel entbrannt. Die IG Metall warnt vor einer Insolvenzwelle durch die Coronakrise und spricht sich für weitere Milliardenhilfen aus, sollte das neue Konjunkturprogramm verpuffen. Falls dieses »nicht in der Breite« wirke, dann sei im Herbst noch einmal darüber zu reden, »ob wir nicht nachsteuern müssen«, sagte der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann dem Tagesspiegel (Samstagausgabe). »Im Moment haben wir eine heftige Weltwirtschaftskrise, wie wir sie noch nie erlebt haben.« Gerade bei den Zulieferern in der Automobilindustrie sei die Insolvenzgefahr in Deutschland stark gestiegen. Eine Umfrage der Gewerkschaft habe ergeben, dass 80.000 Beschäftigte in 270 Betrieben in »hoher oder akuter Insolvenzgefahr« seien. »Und diese Zahlen steigen.« Durch den beschlossenen Verzicht auf eine an den Emissionen orientierte Kaufprämie für Autos und die statt dessen erfolgende Mehrwertsteuersenkung ab Juli werde keine vernünftige Klimaschutz-Lenkungswirkung erreicht. »Jetzt wird selbst der Verkauf von alten Gebrauchtwagen und SUV-Boliden gefördert, egal, was aus dem Auspuff kommt.« Mit Blick auf den Einsatz der SPD-Spitze um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gegen Kaufprämien auch für Verbrenner betonte Hofmann, der selbst SPD-Mitglied ist, er habe »ernsthafte Zweifel, ob die SPD ein tragfähiges industriepolitisches Konzept hat«. Noch immer würden gut 90 Prozent der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie vom Verbrennungsmotor abhängen. »Wir haben klar gesagt: Wir halten nichts von einer pauschalen Kaufprämie. Wir wollten eine Kopplung an eine signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen und eine nennenswerte Eigenbeteiligung der Hersteller«, sagte Hofmann. Klimaschutz und Beschäftigung seien kein Widerspruch.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak mahnte eine rasche Rückkehr zur Politik der »schwarzen Null« an. »Im Jahr 2030 sollte die Staatsverschuldung wieder auf dem Stand der Vor-Corona-Zeit sein«, sagte er dem Handelsblatt vom Samstag. Die derzeitige Lage zeige, wie richtig die Sparpolitik in den vergangenen Jahren gewesen sei – Deutschland habe sich dadurch für die Krise »Spielräume erarbeitet«.

Grünen-Kofraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte ein langfristiges Investitionsprogramm für eine klimafreundliche und sozial gerechte Wirtschaft. Mit dem neuen 130-Milliarden-Euro-Paket der Bundesregierung könne »kurzfristig höchstens auf Sicht gefahren werden«, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Sonnabend. In den kommenden zehn Jahren müssten zusätzlich 500 Milliarden Euro in Klimaschutz, Digitalisierung und soziale Gerechtigkeit investiert werden.

Auch die Partei Die Linke forderte deutlich mehr Mittel für Bildung, Familien und die Digitalisierung. »Es kann nicht sein, dass mehr Geld in die Rüstung als in Familien und Bildung fließen soll«, kritisierte der Kofraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch in denselben Blättern. »Die Bundesregierung wäre gut beraten gewesen, wenn sie einen großen Teil der 130 Milliarden in die Infrastruktur investiert hätte.« (AFP/jW)