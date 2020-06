Brasilien: Steigende Zahl von Coronatoten

Brasília. Die Anzahl der Coronatoten in Brasilien steigt weiter stark, in der weltweiten Statistik liegt das Land nun an zweiter Stelle. Die offizielle Zahl der Pandemieopfer in dem größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas stieg auf 42.720, wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Samstag abend (Ortszeit) mitteilte. Demzufolge haben sich Insgesamt 850.514 Menschen mit dem Virus infiziert. Laut der Johns-Hopkins-Universität verzeichnen nur die USA mehr Tote im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Dort starben 115.383 Menschen. In Großbritannien gab es laut Johns-Hopkins-Universität 41.747 mit Sars-CoV-2 infizierte Todesopfer. (dpa/jW)