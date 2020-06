Fast 100 Coronainfizierte auf Spargelhof

Inchenhofen. Auf einem Spargelhof in Bayern sind 95 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 525 Mitarbeiter seien untersucht worden, teilte das Landratsamt am Freitag in Aichach mit. »Aktuell werden alle Kontaktpersonen der Erkrankten ermittelt.« Die Getesteten hätten zum Zeitpunkt des Abstrichs jedoch keinerlei Symp­tome einer Covid-19-Erkrankung gezeigt, teilte die Behörde mit. Wegen der ersten positiven Tests hatte der Betrieb die Spargelernte und den Verkauf vor gut einer Woche eingestellt und die Spargelsaison vorzeitig beendet. (dpa/jW)