Prämie für ausbildende Unternehmen geplant

Berlin. Die Bundesregierung will mit bis zu 500 Millionen Euro einen Einbruch der betrieblichen Ausbildung als Folge der Coronakrise vermeiden. »Wir müssen verhindern, dass die Covid-19-Krise zu einer Krise für die berufliche Zukunft junger Menschen und der Fachkräftesicherung wird«, heißt es in Eckpunkten für ein Bundesprogramm »Ausbildungsplätze sichern«, aus denen Reuters am Sonntag zitierte. Kernstück ist eine Ausbildungsprämie von 2.000 oder 3.000 Euro für »kleine und mittelständische Unternehmen«, die »in erheblichem Umfang« von der Krise betroffen sind und dennoch ihre Lehrstellenzahl halten oder sogar erhöhen. (Reuters/jW)