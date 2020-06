Menschenketten für Solidarität

Florian Boillot Das »Band der Solidarität« erstreckt sich am Sonntag in Berlin auf insgesamt neun Kilometer

Verbunden durch farbige Stoffbänder haben Tausende Demonstranten ab Sonntag nachmittag in mehreren Städten der Bundesrepublik Menschenketten gebildet. Damit folgten sie dem Aufruf des »Unteilbar«-Bündnisses, ein »Band der Solidarität« zu knüpfen und gegen soziale Ungleichheit sowie gegen Rassismus zu protestieren. Allein in der Bundeshauptstadt hätten sich nach Angaben des Bündnisses mehr als 20.000 Menschen an der Aktion unter dem Motto »So geht solidarisch« beteiligt, zu der insgesamt rund 130 Organisationen aufgerufen hatten. Die Berliner Polizei kam bei ihrer Schätzung am Sonntag nachmittag dagegen auf etwa 8.000 Menschen, gab aber an, dass danach noch weitere Menschen dazugekommen seien, und verwies auf die Zahlen des Versammlungsleiters.

Auch in Orten wie Hamburg, Leipzig, Münster, Chemnitz, Freiburg, Passau und anderen Orten gingen Demonstrierende auf die Straßen. Sie trugen vielfach Mundschutz und wollten mit Abstand entsprechend den Hygieneregeln beispielsweise in Berlin eine neun Kilometer lange Kette vom Brandenburger Tor bis in den Stadtteil Neukölln bilden. In Hamburg beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 500 Menschen an einer Kette, die vom Rathaus um die Binnenalster bis zum Hauptbahnhof reichen sollten, ebenfalls mit viel Abstand zwischen den Menschen. In der Hansestadt hatten bereits am Sonnabend Hunderte Menschen in der Innenstadt gegen Rassismus und Polizeigewalt protestiert, wie der NDR berichtete. An der Aktion in Stuttgart beteiligten sich rund 2.000 Menschen, vermeldete der Deutschlandfunk am Sonntag. In Erfurt wurde die Veranstaltung wegen einer Unwetterwarnung dagegen abgesagt.

»Wir haben heute gezeigt, dass wir verbunden sind«, sagte eine Sprecherin des Bündnisses laut Deutscher Presseagentur am Sonntag nachmittag in Berlin. Dort endete die Demonstration nach eineinhalb Stunden. Das »Unteilbar«-Bündnis setzt sich für eine solidarische Gesellschaft ein, hieß es im Aufruf zur Menschenkettenaktion. Weiter: »Jetzt wird entschieden, wer die Kosten der globalen Krise trägt, wer danach stärker wird und wer schwächer«.

So fordert das Bündnis unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und »gute Löhne für alle« sowie gleiche Rechte und Schutzbedingungen für migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter. Sorgearbeit solle künftig geschlechtergerecht verteilt werden, da es vor allem Frauen seien, »die in der Pflege, im Einzelhandel und bei der Kinderbetreuung die Umsetzung der Schutzmaßnahmen erst möglich machen«. Privatisierungen im Gesundheitswesen sollen zurückgenommen und die allgemeine Gesundheitsversorgung kostenlos werden. Auch soll für alle Menschen »sicherer und guter Wohnraum«, unabhängig von »Geldbeutel und Aufenthaltsstatus«, gewährleistet werden. (dpa/jW)