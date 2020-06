»Das geht einfach nicht in deren Köpfe rein«

Daniel Reinhardt/dpa Soll wegen Engagements gegen Abschottungspolitik diskreditiert werden: Teilnehmer einer Mahnwache der »Seebrücke«-Bewegung (Hamburg, 18.4.2020)

Im aktuellen Bericht des Hamburger Landesamtes für Verfassungsschutz wird die »Seebrücke«-Bewegung als eine »linksextremistisch beeinflusste« Gruppierung erwähnt, ebenso wie »Ende Gelände«. Innensenator Andy Grote, SPD, unterstellt Ihrer Organisation im Vorwort »antidemokratische Ziele«. Was sagen Sie dazu?

Grotes Vorwurf ist eine unglaubliche Entgleisung. Wir haben von ihm eine persönliche Entschuldigung verlangt. Für uns ist dieser Angriff des Verfassungsschutzes absurd und politisch motiviert. Bei »Seebrücke« kommen Menschen zusammen, die empört sind über das Sterben im Mittelmeer und sich für sichere Fluchtwege engagieren. Sie sind sonst in ganz unterschiedlichen Organisationen aktiv oder auch in gar keinen, sie eint aber genau ein Anliegen: Dieses rassistische Verbrechen an den Grenzen Europas muss aufhören. Unsere Bündnispolitik lassen wir uns dabei von niemandem vorschreiben. Erst recht nicht von einer Behörde, die jede Menge Dreck am Stecken hat.

Sie sind auch bei der »Interventionistischen Linken« in Hamburg aktiv, die der Verfassungsschutz besonders auf dem Kieker hat. Ist diese Attacke vor allem auf Sie gemünzt?

Es kann schon sein, dass auch ich gemeint bin. Insgesamt geht es dem Inlandsgeheimdienst aber offensichtlich darum, die von uns vorgetragene Kritik zu diskreditieren – weil wir offenlegen, wie weit Anspruch und Realität der bürgerlichen Demokratie auseinanderklaffen.

Geht es dem Verfassungsschutz nicht auch darum, die Gruppen zu spalten?

Es wird immer wieder versucht, die Leute auseinanderzudividieren oder sie zu dem Zugeständnis zu bewegen, man sei ganz harmlos und wolle nichts Böses. Aber »Seebrücke« ist nicht harmlos, sondern die Bewegung will Druck machen, damit Hamburg seine Politik ändert. Wir können versprechen: Dieser Versuch der Spaltung wird fehlgehen.

Sie haben in Zusammenhang mit der Behörde auch von Paranoia gesprochen.

Ja. Der Inlandsgeheimdienst mit seiner berufsbedingten Paranoia wittert überall Beeinflussung und Manipulation. Die können sich nicht vorstellen, dass Leute einfach zusammenkommen, weil sie über die Vorgänge auf dem Mittelmeer empört sind und bei dem Thema zusammenarbeiten, auch wenn sie vielleicht ansonsten unterschiedliche politische Vorstellungen haben. Das geht einfach nicht in deren Köpfe rein. Die sehen überall Beeinflussung oder dunkle Ränkespiele.

Das Steckenpferd von Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß ist die Theorie der »Entgrenzung«. Dass Linke, denen es tatsächlich um Umsturz und Systemkritik geht, sich Organisationen wie »Seebrücke« oder »Fridays for Future« zunutze machten.

Da wird eine Banalität zu einer großen Theorie aufgeblasen: dass sich Bündnisse zu bestimmten Anliegen bilden und Leute kooperieren, wenn sie gemeinsam etwas ändern wollen. Das ist einfach lächerlich. Die tausendfach wiederholte Behauptung, dass es den sogenannten Linksextremisten nicht um die genannten Ziele geht, sondern um etwas ganz anderes, wird durch Wiederholung nicht richtiger.

Kann die Erwähnung für »Seebrücke« negative Folgen haben?

Bei den Tausenden, die zu unseren Aktionen kommen, wirkt das überhaupt nicht. Der Bericht bietet aber die Rechtfertigung für die offizielle Politik in Hamburg, sich weiterhin unseren Forderungen und der direkten Kommunikation mit uns zu verschließen. Der Angriff des Verfassungsschutzes kann funktionieren, wenn Leute, die noch etwas werden wollen, nicht in »Kontaktschuld« geraten möchten.

Wie ist die Aussicht, dass der Senat Ihre Forderungen umsetzt?

»Rot-Grün« hat ja gerade den Koalitionsvertrag vorgelegt. Es gab vorher gewisse Hoffnungen, dass zumindest kleine Schritte getan werden. Nun stehen zwar schöne Worte drin, dass man das ganz schlimm findet, was auf dem Mittelmeer und in den griechischen Lagern geschieht. Aber zu einem Landesaufnahmeprogramm oder einer Schließung des furchtbaren »Anker-Zentrums« in Rahlstedt finden wir in dem Papier gar nichts. Deshalb ist dieser Koalitionsvertrag eine migrationspolitische Nullnummer.

Bündnis 90/Die Grünen haben also auch bei diesem Thema nichts erreicht?

Man muss eher bezweifeln, dass sie es überhaupt ernsthaft versucht haben.