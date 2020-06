Erneut Polizeimord in den USA

Elijah Nouvelage/REUTERS Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus am Samstag nach dem brutalen Tod von Rayshard Brooks in Atlanta, Georgia

Der Tod eines jungen Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz hat die Proteste gegen Rassismus in den USA weiter angeheizt. Hunderte Demonstranten gingen örtlichen Medienberichten zufolge am Samstag (Ortszeit) in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia auf die Straße.

Der 27jährige Rayshard Brooks war am Freitag abend bei einem Polizeieinsatz in Atlanta, der Hauptstadt von Georgia, vor einem Schnellrestaurant von einem Beamten angeschossen worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Nach Darstellung des Kriminalamts von Georgia (GBI) war die Polizei gerufen worden, weil der angeblich angetrunkene Brooks in seinem Auto eingeschlafen war. Aufnahmen der Sicherheitskamera zeigen dem GBI zufolge, dass sich Brooks seiner Festnahme widersetzte und flüchtete.

Der Beamte, der Brooks erschossen hatte, wurde am Samstag entlassen. Ein weiterer beteiligter Polizist wurde nach Angaben des Senders ABC News in die Verwaltung versetzt. Als Reaktion auf den Vorfall habe Polizeichefin Erika Shields ihren »sofortigen« Rücktritt erklärt, sagte Atlantas Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms am Samstag. Shields wünsche sich, dass Atlanta ein »Vorbild für sinnvolle Reformen« sei, die es in den USA landesweit geben müsse, erklärte die Politikerin der Demokratischen Partei weiter.

Der Anwalt von Brooks’ Familie warf den Einsatzkräften unverhältnismäßige Gewaltanwendung vor. Die Polizisten hätten innerhalb von zwei Minuten Unterstützung bekommen, sagte L. Chris Stewart. Brooks »wäre umzingelt und gefangengenommen worden. Warum mussten Sie ihn töten?« Brooks hinterlässt nach Angaben des Anwalts vier Kinder und hatte am Freitag noch den Geburtstag seiner achtjährigen Tochter gefeiert.

Brooks’ Tod führte in Atlanta zu erneuten heftigen Protesten gegen Polizeigewalt. Dabei blockierten Demonstranten auch eine Autobahn. Bereits in den vergangenen Wochen waren in der Südstaatenmetropole zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis zu demonstrieren. (AFP/jW)