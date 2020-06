Carstens’ Gerücht

jW

Peter Carstens ist Redakteur in der Berliner FAZ-Parlamentsredaktion, befasst mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie der SPD, d. h. einer der am besten »eingebetteten« Journalisten der deutschen Hauptstadt, ein Sprachrohr. Am Freitag veröffentlichte er einen Artikel unter der Überschrift »Ist die NATO-Russland-Grundakte Geschichte?«. Unterzeile: »Die Nichtstationierung von Truppen an der Ostflanke ist vertraglich nicht garantiert.«

Das deutet an, dass der nächste Dominostein im Vertragsgeflecht zwischen West und Ost fallen kann. Für Carstens scheint das ausgemachte Sache. Er erklärt zunächst den Teilabzug von US-Truppen aus der Bundesrepublik für nicht offiziell bestätigt, obwohl in derselben FAZ-Ausgabe wenige Seiten vorher das Gegenteil berichtet wird: Eine Sprecherin der Bundesregierung erklärte am Mittwoch, Berlin sei über »derartige Überlegungen« unterrichtet worden, es gebe aber keine »abschließende Entscheidung«. Carstens und die FAZ erwähnen aber nicht, dass die russische Regierung den Teilabzug als spannungsmindernd begrüßt hat.

Der Punkt, um den sich der Artikel von Carstens dreht, ist, dass er ein Gerücht, das keins mehr ist, verwendet, um ein weiteres, wesentlich beunruhigenderes in die Welt zu setzen. In seinen Worten: »Offiziell bestätigt sind die Pläne (über einen US-Teilabzug, jW) nicht, aber die Rede ist von einer Panzerbrigade, die auf Einladung der polnischen Regierung an der Grenze zu Weißrussland stationiert werden könnte. Rund 4.000 US-Soldaten mit 250 Panzern sowie Haubitzen und Hunderten weiteren gepanzerten Fahrzeugen wären für Polen und für das Baltikum die Erfüllung langgehegter Wünsche nach Verstärkung, insbesondere am sogenannten Suwalki-Korridor, der engsten Stelle zwischen Weißrussland und dem russischen Kaliningrader Gebiet.« Zu lesen war von 4.000 US-Soldaten in Polen außer bei Carstens bisher nirgends.

Deren Stationierung steht die NATO-Russland-Grundakte von 1997 entgegen. Folgt man Carstens, hält sich die NATO aus einer Art Großmut an das Dokument, trotz der »gewaltsamen Annexion der Krim« und den angeblichen »Befürchtungen« der osteuropäischen NATO-Mitglieder. Nun war die Sezession der Krim-Bevölkerung von der Ukraine weder gewaltsam noch hat folgerichtig irgend jemand Angst vor Moskau, aber das gehört zum NATO-Angriffsgeschäft. Insbesondere hat laut Carstens die Allianz jedenfalls einen Passus der Akte beachtet, in dem es heißt, im »gegenwärtigen und vorhersehbaren Sicherheitsumfeld« werde das NATO-Bündnis seine Verteidigungsfähigkeit eher durch andere Maßnahmen sichern, als »dass es zusätzlich substantielle Kampftruppen dauerhaft stationiert«. Diese Zusage hätten NATO und USA bisher erfüllt. Bisher gebe es, obwohl die osteuropäischen NATO-Mitglieder es anders wollten, »rotierende Präsenzen« westlicher Truppen vor der russischen Grenze. Aber ein völkerrechtlicher Vertrag sei die Akte mitnichten, deswegen heiße sie eben »Grundakte«.

Carstens kommt zum Schluss: »Eine feste Stationierung einer amerikanischen Panzerbrigade in einem ›Camp Trump‹ wäre ein qualitativ neuer Schritt, ohne konkreten aktuellen Anlass. Er würde zwangsläufig russische Reaktionen hervorrufen.« Wirkungsvoller wäre, wenn sich Polen und die baltischen Staaten künftig wieder auf die Beistandszusage der NATO verlassen könnten, »die zuletzt durch Äußerungen aus Washington und Paris in Zweifel geraten ist«.

Im Klartext: Liebe Polen und Balten, viel Spaß mit den US-Panzern und dem russischen Ärger darüber. Wir verbreiten das Gerücht jedenfalls schon mal. Aus Berlin habt ihr in eurem antirussischen Furor jedenfalls nicht mehr als bisher zu erwarten.

Carstens’ Gerücht vom NATO-Streit sieht nach einer Retourkutsche aus: zu schön, um wahr zu sein.