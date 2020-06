Nicht den Verfassungsschutz urteilen lassen

Gegenwärtig wird von den Innenministern des Bundes und der Länder über die Einführung eines neuen »Radikalenerlasses« nachgedacht. Dazu erklärte der Sprecher des »Bundesarbeitsausschusses der Initiativen gegen Berufsverbote und für die Verteidigung der demokratischen Grundrechte«, Klaus Lipps, am Donnerstag:

(…) Schon im vergangenen Oktober haben wir, Betroffene des sogenannten Radikalenerlasses vom 28. Januar 1972, einen Beschluss der Innenminister und Innensenatoren zum Anlass genommen, derartige Vorstöße abzulehnen (…). Wir sind gebrannte Kinder: Wir haben nach 1972 erfahren, dass und wie solche Maßnahmen, die sich angeblich gegen rechts und links richten, sehr bald und dann fast ausschließlich gegen linke Kritiker der herrschenden Verhältnisse angewandt werden.

Wie seinerzeit von »Radikalen« die Rede war, so wird heute – ebenso schwammig und juristisch undefiniert – von »Extremisten«, statt von Nazis gesprochen. Antifaschistinnen und Antifaschisten aber werden kriminalisiert, etwa wenn sie gegen Nazis auf die Straße gehen. Dabei ist in Artikel 139 des Grundgesetzes festgelegt: »Die zur ›Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus‹ erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt.« An diese Rechtsvorschriften sei 75 Jahre nach der Befreiung erinnert. Sie sind juristischer Ausdruck der Befreiung. Sie (…) bilden den grundgesetzlichen Rechtsrahmen, um dem wachsenden Aufkommen extrem rechter, faschistischer und rechtsterroristischer Gruppen entgegenzuwirken.

Angesichts der schweren Versäumnisse und Fehleinschätzungen in den letzten Jahren (Stichwort »NSU«) ist es völlig falsch, dem Inlandsgeheimdienst die Entscheidungshoheit darüber zu verleihen, wer als »extremistisch« einzustufen ist – zumal dieser Begriff juristisch völlig undefiniert ist, seine Verwendung aber weitreichende Rechtsfolgen haben soll. (…) Wir halten an unserer Auffassung fest, dass aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden kann und soll, wer sich schwerwiegender konkreter Vergehen gegen seine Dienstpflichten schuldig gemacht hat. Die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe oder Organisation oder einer nicht verbotenen Partei kann kein Berufsverbot begründen. Die Dienstherren müssen sich schon die Mühe machen (und dies schleunigst!), den Betreffenden konkrete Verfehlungen nachzuweisen. (…)

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma begrüßte am Freitag das neue Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin:

Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats: »Das Landesantidiskriminierungsgesetz zeigt, dass dem Land Berlin ernst damit ist, Angehörige von Minderheiten vor jeder Form von Diskriminierung und Rassismus zu schützen und den Weg zu einem gleichberechtigten Kontakt mit Ämtern und Behörden zu öffnen.« (…) »Wenn reflexhaft Rassismus, beispielsweise im Zusammenhang mit polizeilichen Maßnahmen, bestritten wird, obwohl regelmäßig über zum Teil erschütternde Fälle von rassistisch begründeter Polizeigewalt berichtet wird, werden nüchterne Bestandsaufnahmen und Analysen der Situation und das Entwickeln von Lösungswegen erschwert«, so Mehmet Gürcan Daimagüler, Fachanwalt für Strafrecht.