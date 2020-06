Von Brüssel diktiert

AP Photo/Visar Kryeziu/dpa Mann mit Kosovo-Fahne und Handy vor dem Parlament in Pristina (3.6.2020)

Bald könnten die Gespräche wieder aufgenommen werden: Am Montag wird der EU-Sonderbeauftragte für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina, Miroslav Lajcak, in der kosovarischen Hauptstadt erwartet. Die von Brüssel diktierten, jedoch euphemistisch als Dialog bezeichneten Verhandlungen zwischen Serbien und seiner Provinz waren Ende 2018 abgebrochen worden. Wenn es nach Brüssel ginge, könnten die beiden Konfliktparteien bereits Ende Juni wieder zusammenkommen.

Wer dann auf seiten des Kosovo Platz nehmen wird, ist in Pristina umkämpft. Präsident Hashim Thaci beansprucht für sich, das Verhandlungsteam anzuführen. Gleichzeitig macht er aber aus seiner ablehnenden Haltung gegenüber Lajcak keinen Hehl, da dieser als slowakischer Außenminister die 2008 einseitig und völkerrechtswidrig ausgerufene Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkannt hatte. Thaci, der als Gewährsmann Washingtons in Pristina gilt, würde es lieber sehen, wenn die USA statt der EU die Verhandlungen führten.

Allerdings wird die kosovarische Delegation wohl von dem am vergangenen Mittwoch vom Parlament gewählten neuen Premierminister Avdullah Hoti geleitet. Das Verhandeln sei laut Verfassung alleinig sein Beritt, wie er am Mittwoch in Richtung Thacis erklärte. Bei der Gelegenheit stellte Hoti der Öffentlichkeit auch seine Zielsetzung für die Gespräche vor. Der in England ausgebildete Wirtschaftsprofessor erklärte, die Unabhängigkeit des Kosovo stehe nicht zur Debatte. Vielmehr gehe es darum, dass beide Seiten sich gegenseitig anerkennen würden. Einen seit längerem in der Diskussion stehenden Landtausch mit Serbien schloss er aus.

Die EU und die darin dominierende Bundesrepublik lehnen die gegenseitige Abtretung von Teilen des Territoriums ab. Betroffen wären zum einen zwei serbische Gemeinden, die an das Kosovo grenzen und mehrheitlich von Albanern bewohnt sind, zum anderen der Norden des Kosovo, wo Serben die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Die Idee war bereits 2018 vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic als Kompromissangebot vorgebracht worden.

Auch in Kosovo stieß dieses Vorhaben zwar verbal auf Ablehnung, doch wurde im Hintergrund ein derartiger Deal vorbereitet, wie ein Bericht des mit US-Geldern finanzierten Recherchenetzwerks BIRN darlegt. Darin heißt es, 2018 habe die damalige Regierung in Pristina eine PR-Firma aus Paris engagiert, um bei der französischen Regierung um Zustimmung für »territoriale Modifikationen« zu werben. Außerdem habe Thaci einen US-Wissenschaftler gebeten, eine Studie zu verfassen, die eine mögliche »Grenzkorrektur« befürworte.

Dass ein potentieller Landtausch nun wieder diskutiert wird, liegt vor allem am wiedererstarkten Interessen Washingtons an der Region. US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Jahr seinen Vertrauten Richard Grenell zum Sonderbeauftragen für den Konflikt ernannt. Dieser hatte unlängst erklärt, einem Landtausch stünde aus Sicht der Vereinigten Staaten nichts im Weg, wenn dieser von beiden Seiten akzeptiert werde.

Während die EU befürchtet, bei der Verschiebung von Grenzen könne es zu neuen Spannungen aufgrund von ethnischen Zuschreibungen in der Provinz kommen, zielt die US-Initiative auf eine schnelle und pragmatische Lösung des von Washington über Jahre angeheizten Konfliktes ab. Ziel ist es, Trump im Vorfeld der anstehenden Präsidentschaftswahlen einen außenpolitischen Erfolg zu sichern. Dafür lockt Grenell beide Seiten mit dem Versprechen, die wirtschaftliche Entwicklung könne angekurbelt werden.

Einer ähnlichen Rhetorik bedient sich mittlerweile auch Serbiens Staatschef Vucic. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte er, er sei bereit für Gespräche, in denen ein Kompromiss ausgelotet werden könne. Außerdem sprach er sich für »einen freien Fluss von Kapital, Menschen und Dienstleistungen« aus.