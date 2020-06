Vorstandschef von Rhön-Klinikum AG geht

Bad Neustadt. Der erbittert geführte Übernahmestreit um den fränkischen Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum AG könnte nun auch Vorstandschef Stephan Holzinger den Job kosten. Holzinger stehe mit Aufsichtsratschef und Firmengründer Eugen Münch in »fortgeschrittenen Verhandlungen« über die Auflösung des Dienstverhältnisses zum September 2020, heißt es in einer Mitteilung der Rhön-Klinikum AG vom Freitag. Die Asklepios-Kliniken-Gruppe, Konkurrent und bisher bereits Anteilseigner bei der Aktiengesellschaft – will den fränkischen Krankenhausbetreiber vollends übernehmen. Sie hat dazu den übrigen Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreitet. Die Gruppe hat die Unterstützung von Aufsichtsratschef Münch. Die B.-Braun-Melsungen-Gruppe als weiterer Großaktionär will die Übernahme jedoch verhindern. (dpa/jW)