Autobranche in der Sackgasse

Hauke-Christian Dittrich/dpa Continental wird in der Krise zur Dauerbaustelle

Der Vorstandsvorsitzende des weltweit zweitgrößten Automobilzulieferers Continental, Elmar Degenhart, erwartet für den Fall eines anhaltenden Nachfrageeinbruchs wegen der Coronakrise drastische Folgen für die gesamte Autobranche. Schon der Strukturwandel aus Digitalisierung, E-Mobilität und Assistenzsystemen sei für viele kleine Firmen kaum zu schaffen. »Obendrauf kommt eine Marktkrise, die so seit 1930 nicht mehr da war«, sagte Degenhart gegenüber dpa am Freitag.

Auch bei Continental werde der Rotstift angesetzt. Sollte die wirtschaftliche Erholung nur langsam vorangehen, könnte die Krise mit Maßnahmen wie Kurzarbeit nicht ausgesessen werden. Hätten andere Maßnahmen am Ende nicht den nötigen Erfolg, könnten zahlreiche Jobs wegfallen – »in Deutschland und Europa sowie in Hochlohnländern rund um die Welt«, drohte Degenhart. Das zweite Quartal werde wohl wirtschaftlich das schwierigste seit der Nachkriegszeit werden.

Das Konjunkturprogramm des Bundes in Höhe von 130 Milliarden Euro sei ungenügend: Die Absenkung der Mehrwertsteuer werde zwar »einen gewissen Effekt« haben. Aber der Ausschluss moderner Verbrenner aus den Autokaufprämien sei für ihn enttäuschend. »Man muss sich vergegenwärtigen, dass E- und Hybridautos in Deutschland einen Marktanteil von acht Prozent haben. Das zeigt, dass die Wirkung begrenzt bleiben wird.« Kräftigere Impulse für die Konjunktur seien angesagt gewesen. »Diese Chance wurde verpasst.«

Einen Komplettwechsel von Verbrennern auf alternative Antriebe hält Degenhart erst im Jahr 2040 für möglich. Das Tempo des US-amerikanischen E-Autoherstellers Tesla könne man mit deutschen Anbietern nur schwer vergleichen. »Das Unternehmen hat nicht dieselbe Produktbasis wie ein traditioneller Hersteller mit einem Volumen von fünf bis zehn Millionen Fahrzeugen pro Jahr, die transformiert werden müssen. Der Ansatz war der einer Neugründung auf der grünen Wiese und Nischenproduktion.«

SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich verteidigte die im Konjunkturpaket der Bundesregierung enthaltenen Maßnahmen: »Einige Autobauer haben zu spät auf E-Mobilität gesetzt, das wissen die Beschäftigten auch«, sagte er dem Nachrichtenportal t-online.de am Freitag. Die befristet verringerte Mehrwertsteuer etwa könne durchaus als kurzfristige Konjunkturstütze wirken: »Die Autobauer sollten die Mehrwertsteuersenkung an die Verbraucher weitergeben und mit eigenen Prämien ergänzen. Die Branche hat in den vergangenen Jahren ja auch große Gewinne gemacht«, so Mützenich.

Weitergehende Forderungen stellte die IG Metall in Sachsen. Die Gewerkschaft fordert die Gründung einer landeseigenen Industrieholding. So könnte die Liquidität von in Not geratenen Unternehmen gesichert werden, hieß es in einem am Donnerstag vorgestellten Vier-Punkte-Plan. Mit Hilfe eines so angelegten »Beteiligungsfonds« könnten Unternehmen von Landesbeteiligungen und strategischer Beratung profitieren – vor allem aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Zulieferer und Technologieunternehmen.

Nach den Vorstellungen der Gewerkschaft sollte sich Sachsen mit 25,1 Prozent an einer solchen Industrieholding beteiligen – und über die Holding ebenfalls mit 25,1 Prozent an Betrieben in finanzieller Schieflage. Die Förderung müsse allerdings an Voraussetzungen geknüpft werden – etwa »gute Löhne« oder der Erhalt von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, so IG Metall-Bezirksleiter Stefan Schaumburg. (dpa/jW)