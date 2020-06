Sechs Magdeburger Schulen geschlossen

Magdeburg. Wegen eines Coronavirusausbruchs sind in Magdeburg von Montag an sechs Schulen und zwei Kinder- und Jugendeinrichtungen geschlossen. Die Infektionsketten seien noch nicht vollständig nachvollziehbar, teilte das Gesundheitsamt am Freitag mit. »Derzeit wissen wir noch nicht, warum es die neuen Erkrankungen in so vielen verschiedenen Familien gibt«, sagte der Amtsarzt Eike Henning. In Magdeburg sind nun 132 Covid-19-Fälle gemeldet (Stand: Freitag, 11.00 Uhr). Zwei Betroffene werden in Krankenhäusern behandelt, eine weitere Person ist in der Nacht zum Freitag gestorben, wie das Gesundheitsamt informierte. (dpa/jW)