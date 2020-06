Pandemie beutelt britische Wirtschaft

Andrew Parsons/10 Downing Street/Handout via REUTERS In Bedrängnis: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson in London am 3. Juni 2020

Die Coronakrise hat der britischen Wirtschaft einen erheblichen Schock versetzt. Wie das Statistikamt ONS am Freitag mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt in Großbritannien im April um 20 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Es ist der größte Einbruch von Monat zu Monat, der jemals verzeichnet wurde, und er ist dreimal so groß wie bei der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09. Im Vergleich zu Februar war das britische Bruttoinlandsprodukt im April sogar um ein Viertel kleiner. Die Produktion brach in allen Bereichen ein.

Wie bei vielen anderen Volkswirtschaften der Welt, habe »das Coronavirus schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft«, sagte Finanzminister Rishi Sunak. Er gab sich allerdings betont optimistisch. Die Maßnahmen der Regierung wie Zuschüsse, Darlehen und Steuersenkungen würden »Tausende von Unternehmen und Millionen von Arbeitsplätzen schützen«, sagte der Minister. »So haben wir die besten Chancen, uns rasch zu erholen, sobald die Wirtschaft wieder Tritt fasst.«

Die Industriestaatenorganisation OECD sagt der britischen Wirtschaft in diesem Jahr einen Einbruch von 11,5 Prozent voraus, dem 2021 ein Wachstum von neun Prozent folgen soll. Sollte es zu einer zweiten Coronawelle kommen, dürfte das Bruttoinlandsprodukt sogar um 14 Prozent sinken und im kommenden Jahr nur um fünf Prozent wachsen.

Gleichzeitig hat Großbritannien eine Verlängerung der Verhandlungen mit der EU zu den Beziehungen nach dem sogenannten Brexit endgültig ausgeschlossen. Bei Beratungen mit der EU habe er am Freitag »formal bestätigt, dass das Vereinigte Königreich die Übergangsphase« über das Jahresende hinaus »nicht verlängern wird«, erklärte der britische Staatssekretär für Kabinettsangelegenheiten, Michael Gove.

Der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, sagte, ­Gove sei in der Frage der Verlängerung in einer gemeinsamen Videokonferenz am Freitag »sehr klar« gewesen. Die EU bleibe aber nach wie vor »offen für eine solche Verlängerung«. (dpa/Reuters/AFP/jW)