Die Zeiten sind noch mal andere

Matthew Visinsky/Icon Sportswire/imago images »Unterschied machen«: Megan Rapinoe kämpfte seit Jahren gegen Regel Nummer 604-1

Na bitte, es geht also doch: Der US-amerikanische Fußballverband USSF hat unter dem Druck der Straße die »Kniefallregel« aus seinen Statuten gestrichen. Regel Nummer 604-1 verlangte von den Spielerinnen und Spielern, beim Abspielen der Nationalhymne vor Länderspielen »respektvoll« zu stehen. Der Paragraph war seit der Einführung 2017 kritisiert worden, immer wieder hatten auch Stars wie Megan Rapinoe dagegen verstoßen und in Anlehnung an Quarterback Colin Kaepernicks Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt bei der Hymne gekniet. Der Verband solle schleunigst »einräumen, dass die Regelung bei ihrer Verabschiedung falsch war, (…) und sich bei unseren schwarzen Spielern und Anhängern entschuldigen«, forderte am Montag die Spielerinnenvereinigung United States Women’s National Team Players Association (USWNT). Die USSF hat das zwei Tage später dann genauso gemacht.

»Es ist klargeworden, dass diese Regel falsch war und von der wichtigen Botschaft der Black-Lives-Matter-Bewegung abgelenkt hat«, heißt es in einer Erklärung des Verbands vom späten Mittwoch abend (Ortszeit). »Wir haben nicht genug getan, um zuzuhören und die sehr reale und bedeutungsvolle Erfahrung unserer schwarzen und der anderen Minderheiten in unserem Land anzuerkennen. Wir entschuldigen uns bei unseren Spielerinnen und Spielern, speziell unseren schwarzen Spielerinnen und Spielern, Angestellten, Fans und allen anderen, die daran arbeiten, den Rassismus zu beseitigen.«

Recht zum Protest

Zunächst wird Regel 604-1 nur für ein Jahr außer Kraft gesetzt, aber die symbolische Bedeutung ist kaum zu überschätzen. Seit dem Kniefall von Footballstar Kaepernick 2016, der dann bei den San Francisco 49ers entlassen wurde und nirgendwo mehr einen Vertrag bekam, wurde die Geste von Trumpisten als antiamerikanisch verurteilt. »Wir können die Vergangenheit nicht ändern«, teilte die USSF noch mit, »aber wir können in Zukunft einen Unterschied machen«.

So ähnlich scheint nun auch das Nationale Olympische Komitee der USA (USOPC) zu denken. Eine Änderung der Regularien im Sinne des Fortschritts sei überfällig, »inklusive eures Rechts zu protestieren«, hieß es in einem Schreiben des Verbandes an die US-Sportler. »Wir werden uns auch global für eine Veränderung einsetzen.«

Da nimmt es kaum Wunder, dass auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) über die Abschaffung seiner ­Regel 50 sinniert, die jegliche Verbreitung politischer Botschaften bei Olympia untersagt. Eine Athletenkommission solle »herausfinden, wie Sportler ihre Unterstützung auf würdige Weise zum Ausdruck bringen können«, erklärte IOC-Präsident Thomas Bach nach einer Exekutivsitzung am Mittwoch. Er wolle den Ergebnissen »nicht vorgreifen«, meinte der Tauberbischofsheimer, verwies aber darauf, dass seine Charta das IOC zum Kampf gegen jede Art von Diskriminierung verpflichte. »Diese Prinzipien sind in unserer DNA. Wir leben diese Werte Tag für Tag.«

Zuletzt sieht auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Zeit reif für Äußerungen mündiger Athleten. »Die Sinnhaftigkeit bestehender Regelwerke des autonomen Sports selbstkritisch zu hinterfragen« sei »notwendig«, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann laut dpa am Mittwoch, um mit Bezug auf IOC-Charta und Verbandssatzungen zu ergänzen: »Wenn

Sportler für die dort aufgeführten Werte offen und deutlich eintreten, ist das aus unserer Sicht positiv und somit völlig anders zu bewerten, als wenn die Bühne des Sports zur Aussendung politischer Botschaften jedweder Art genutzt und teilweise auch missbraucht wird. So brauche es »auch weiterhin klare Regeln, wann und wo Äußerungen Sinn machen und allseits zu akzeptieren sind«.

Die Sportausschussvorsitzende des Bundestages Dagmar Freitag (SPD) begrüßte den Vorstoß des USOPC. »Allerdings hat das IOC erst im Januar dieses Jahres in seinen Guidelines das Verbot jeglicher gesellschaftspolitischer Äußerungen oder Handlungen – ›taking a knee‹ – unter Androhung von Sanktionen bekräftigt«, erinnerte sie. »Aber die Zeiten sind im Juni 2020 noch mal andere als im Januar.«

Sorge um Statue

Wie um das zu bekräftigen, bauten die Carolina Panthers aus der Football-Profi­liga NFL in diesen Tagen vor ihrem Stadion die Statue des früheren Klubbesitzers Jerry Richardson ab, der vor zwei Jahren von der NFL auch wegen rassistischer Bemerkungen zu einer Strafzahlung in Höhe von 2,75 Millionen Dollar verurteilt worden war. »Wir haben Diskussionen über die Statue mitbekommen und hatten die Sorge, dass sie umgeworfen wird«, heißt es in einer Mitteilung der Panthers. Es gehe um die »öffentliche Sicherheit«. Zuletzt war bei Protesten gegen rassistische Polizeigewalt in Boston eine Statue von Christoph Columbus geköpft worden. In Virginia wurde eine Statue des Eroberers in einen See geworfen.