Frauenanteil »ernüchternd«

Kay Nietfeld/dpa Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) bei einer Pressekonferenz am 4. Juni

Nachdem die »Danke«-Kampagne des Bundesfamilienministeriums mit Video und Facebook-Post zum diesjährigen »Muttertag« bei Frauen mit akutem Kinderbetreuungsproblem in der Coronakrise eher schlecht ankam (»Wir sind seit Wochen über der Belastungsgrenze, Urlaube sind aufgebraucht, der Stresslevel ist irre hoch!«), widmet sich das Ressort von Franziska Giffey (SPD) wieder der überschaubaren Zahl besserverdienender Karrierefrauen. Die Entwicklung des Frauenanteils in den Vorständen deutscher Unternehmen ist laut Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht (ebenfalls SPD) weiterhin »ernüchternd«. »Freiwillig tut sich wenig, nur die feste Quote wirkt«, erklärten sie am Mittwoch mit Blick auf neue Berichte zur Entwicklung des Frauenanteils in Führungspositionen. Der Anteil von Frauen in Unternehmensvorständen stieg demnach seit 2015 von 6,3 auf 7,7 Prozent im Geschäftsjahr 2017. 80 Prozent der Unternehmen haben keine Frau im Vorstand, wie aus der vom Kabinett beschlossenen regelmäßigen »Information der Bundesregierung über die Entwicklung des Frauen- und Männeranteils an Führungsebenen und in Gremien der Privatwirtschaft und des öffentlichen Dienstes« hervorgeht.

Weiter gewachsen sei der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der Unternehmen, die unter die bestehende feste Quote fallen. Seit Inkrafttreten des Gesetzes 2015 stieg er demnach von 25 auf 32,5 Prozent im Jahr 2017 – und in diesem Jahr sogar auf 35,2 Prozent.

Giffey betonte, gerade in der Coronazeit werde »überdeutlich: Frauen stehen in vorderster Reihe, um die aktuelle Krise zu bewältigen, allen voran in den sozialen Berufen. Aber in den Führungspositionen sind sie systematisch unterrepräsentiert«. (AFP/jW)