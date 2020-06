Stabilität gesucht

Michael Kappeler/dp Im September 2019 trafen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Li Keqiang, Ministerpräsident von China, noch persönlich

Worum es eigentlich ging, als Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang am Donnerstag ihre gemeinsame Videokonferenz abhielten, das konnte man daran erkennen, wer zusätzlich zugegen war. Es war nicht die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, die Li in Sachen Hongkong hätte attackieren können; nicht der Gesundheitsminister, um Vorwürfe wegen Beijings angeblich unzulänglichen Vorgehens gegen die Covid-19-Pandemie zu wiederholen; nein, wer neben Merkel und Li an der Videokonferenz teilnahm, das war der Bundeswirtschaftsminister. Und das wichtigste Ziel des Meetings war es denn auch, die deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen zu stärken.

Das hat zwei Gründe. Den einen konnte man den am Dienstag publizierten Exportzahlen für April entnehmen: Die deutschen Ausfuhren in die USA brachen um 35,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ein, diejenigen nach Italien um 40,1 Prozent, diejenigen nach Frankreich um 48,3 Prozent. Die Lieferungen nach China hingegen gingen nur um 12,6 Prozent zurück – und im Mai lief die Wirtschaft in der Volksrepublik schon wieder halbwegs rund. Wer in dieser Lage knallhart auf Konflikt mit Beijing setzt, stößt die eigene Industrie in den Abgrund. Und so hob Merkel gegenüber Li das deutsche Interesse »an stabilen bilateralen Austauschbeziehungen« hervor.

Aus Sicht der Wirtschaft gilt das auch langfristig. Einen Markt von 1,4 Milliarden Menschen, die systematisch aus der Armut geholt – also aus Sicht westlicher Konzerne zu Kunden aufgewertet – werden , lässt sich niemand freiwillig entgehen, ebensowenig das vibrierende Hightech-Umfeld, das immer mehr chinesische Metropolen und ihre Firmenwelt charakterisiert. Um Unternehmen einen günstigeren Zugang zu ermöglichen, verhandelt die EU mit China über ein neues Investitionsabkommen. Darum ging es gestern ebenfalls.

Freilich kann auch die Volksrepublik Vorteil ziehen: Sie setzt ihren Aufstieg fort und zögert den zu erwartenden großen Konflikt mit dem absteigenden Westen noch ein wenig hinaus. Das ist der Grund, weshalb die transatlantische Front mit aller Macht gegen die Kooperation mobilisiert. Die Themen sind willkürlich: Hongkong, die Uiguren, die Pandemie – man nimmt, was man kriegt; ginge es denjenigen, die Härte, sogar Sanktionen gegen China fordern, wirklich um die Sache, müssten sie jetzt Maßnahmen gegen die Weltmacht fordern, die systematisch ihre schwarze Minderheit unterdrückt. Nur: Das ist nicht sinnvoll, wenn man die Dominanz des alten Westens bewahren will.