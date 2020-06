EVP weiß nicht weiter

Francisco Seco/AP/dpa Weiß von nichts: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban im EU-Parlament in Brüssel (20.3.2019)

Der sogenannte Weisenrat zur Beurteilung der Mitgliedschaft der rechten ungarischen Regierungspartei Fidesz in der Europäischen Volkspartei (EVP) hat seine Arbeit ohne Ergebnis beendet. Grund dafür ist, dass die im März vergangenen Jahres von der EVP eingesetzte Kommission sich nicht darauf einigen konnte, »was in Ungarn passieren soll«, wie Herman van Rompuy, früherer EU-Ratschef und Leiter des Weisenrats, in einem Statement gegenüber der österreichischen Tageszeitung Kurier am Dienstag erklärte. Dies sei geschehen, »obwohl unsere über mehrere Monate geführte Arbeit zeigte, dass es viele kritische Angelegenheiten anzusprechen gab – etwa im Bereich der Rechtssicherheit, der Freiheit der Medien, der Wissenschaft und Kultur«.

Ende Mai hatte Österreichs früherer Kanzler Wolfgang Schüssel, der ebenfalls Mitglied des Weisenrats war, den EVP-Vorsitzenden Donald Tusk, der für eine harte Linie gegenüber Orban steht, für den Abbruch der Arbeit verantwortlich gemacht. Schüssel sagte damals in einem Interview mit der österreichischen Presse am Sonntag, er sei »ziemlich enttäuscht von dieser Geschichte«.

Am Dienstag stellte van Rompuy klar, dass es sich von seiten Schüssels um eine »falsche Darstellung der Tatsachen« handle. Der Weisenrat sei zwar zu dem Ergebnis gekommen, dass es mit Blick auf Fidesz seit dem vergangenen Jahr keine »ausreichenden Fortschritte« gegeben habe. Ob nun aber ein Ausschluss der Partei oder ein Ende der Suspendierung angestrebt werden sollte, darauf habe man sich nicht einigen können. »Es hat einfach keinen Sinn mehr ergeben, die Arbeit fortzusetzen«, so Rompuy.

Im März 2019 hatte die EVP die Mitgliedschaft von Fidesz vorerst auf unbestimmte Zeit eingefroren. Der Weisenrat sollte überprüfen, ob die extrem reaktionäre Partei des ungarischen Ministerpräsidenten langfristig die »Kriterien« einer EVP-Mitgliedschaft erfüllen könne. Vorgeworfen wird Orban unter anderem der Abbau von Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Verstöße gegen »europäischen Grundwerte«.