Gegen rassistisches Erbe

REUTERS/Brian Snyder Ende der kolonialen Huldigung: Geköpfte Statue von Christoph Kolumbus in Boston (10.6.2020)

In den USA ist erneut ein Fall publik geworden, bei dem ein schwarzer US-Bürger in »Polizeigewahrsam« erstickte. Für besondere Empörung sorgt, dass der 33jährige Manuel Ellis bereits am 3. März in Tacoma/Washington getötet wurde, und obwohl die anschließende Autopsie eindeutig ergeben hatte, dass er an Atemstillstand aufgrund physischer Gewaltanwendung starb, kommen die Ermittlungen erst durch Veröffentlichung eines Videos des Einsatzes voran. Ebenso wie bei George Floyd, der am 25. Mai brutal durch einen Polizisten erstickt wurde, waren auch Ellis’ letzte Worte: »Ich kann nicht atmen, Sir.« Am Mittwoch (Ortszeit) reagierte Gouverneur Jay Inslee nun auf die Beweise: Bei den bisher ermittelnden Behörden von Polizei und Staatsanwaltschaft bestehe ein »Interessenkonflikt«, daher werde es eine komplett neue Untersuchung unter Leitung anderer Behörden geben.

Die durch Floyds Tod initiierte landesweite Antirassismusbewegung zieht indes immer weitere Kreise. Am Mittwoch legte der »Streik für schwarze Leben« den akademischen Betrieb für einen Tag lahm, um den systematischen Rassismus in Wissenschaft und Forschung anzuprangern. Nachdem sich die Proteste zunächst gegen die institutionalisierte rassistische Polizeigewalt gerichtet hatten, werden zunehmend alle Relikte der weißen Kolonialisierung des Landes attackiert. Darunter der »Entdecker der neuen Welt«, Christoph Kolumbus, dessen Statuen am Mittwoch unter anderem in Minneapolis vom Sockel geholt, in Boston enthauptet und in Richmond im See versenkt wurden. Auf Kolumbus folgte die Ausrottung und Vertreibung der amerikanischen Ureinwohner, der »Import« versklavter Menschen aus Afrika und deren Ausbeutung. Die Sklavenbesitzer der Südstaatenkonföderation werden bis heute in weiten Teilen des Südens der USA als Helden verehrt.

Auch gegen dieses rassistische Erbe richtet sich die Wut: Seit Tagen werden allerorts, durch Aktivisten oder durch die Städte selbst, entsprechende Statuen entfernt. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, forderte am Mittwoch, elf Denkmäler sogenannter Südstaatler aus dem Washingtoner Kapitol zu entfernen. Mit ihnen werde »dem Hass gehuldigt«, so die oppositionelle Demokratin. Die Entscheidung des US-Motorsportverbandes Nascar dürfte unter rechten Nationalisten auf den größten Widerstand stoßen: Die bisher mit den Rennen symbiotisch verbundene Konföderiertenflagge wird bei allen Veranstaltungen verboten.