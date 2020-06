Weißwäscher vom Amt

Andreas Arnold/dpa Hessens Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer kam bei Pressefragen schon häufiger ins Schwitzen (hier 2019)

Der hessische Verfassungsschutz hat im Jahr 2015 Informationen über den mutmaßlichen Komplizen des Hauptverdächtigen im Mordfall Walter Lübcke nicht weitergegeben und ihm somit den Besitz von Waffen ermöglicht. Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Robert Schäfer, hat dies laut einem Bericht des NDR vom Donnerstag gegenüber dem Sender nicht bestritten, hatte aber auch keine Erklärung dafür. Ob es ein Fehler war, könne er heute nicht beurteilen, hieß es in dem Bericht. »Richtig ist, dass wir das heute anders machen würden«, so Schäfer.

Nach Recherchen des NDR hatte die Waffenbehörde der Stadt Kassel Markus Hartmann wegen seiner Aktivitäten in der rechten Szene zunächst keine Waffenbesitzkarte zugestanden. 2015 habe er sich diese vor dem Verwaltungsgericht erstritten. Der Verfassungsschutz soll damals auf Nachfrage nur über länger zurückliegende Aktivitäten von Hartmann informiert haben. Laut Waffenrecht gilt eine Person unter anderem als unzuverlässig, wenn sie innerhalb der letzten fünf Jahre verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt hat. In dem Prozess 2015 soll der Verfassungsschutz allerdings nur über Handlungen von Hartmann bis 2009 berichtet haben, obwohl ihm auch ein Eintrag aus dem Jahr 2011 vorlag. Für den fraglichen Zeitraum von 2010 bis 2015 lagen dem Gericht demnach keine Informationen vor. Folglich erlaubte es Hartmann den Waffenbesitz.

Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) war am 2. Juni 2019 auf seiner Terrasse erschossen worden. Hartmann soll den mutmaßlichen Attentäter Stephan Ernst an der Waffe ausgebildet und ein Gewehr für ihn auf seiner Waffenkarte eingetragen haben. Ihm wird Beihilfe zum Mord und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Als »Märchen von ›abgekühlten Rechtsextremisten‹« bezeichnete der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Hessischen Landtag, Hermann Schaus, am Donnerstag frühere Äußerungen von Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) und dem Verfassungsschutz. Deren Erzählung, dass »seit 2009 keine Erkenntnisse mehr über die später mutmaßlich am Lübcke-Mord Beteiligten vorgelegen hätten«, entpuppe sich »immer mehr als Unwahrheit«.

Dienstlich mit Stephan Ernst befasst war bereits im Jahr 2000 auch ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes, der im April 2006 kurzzeitig selbst unter Mordverdacht stand: der V-Mann-Führer Temme, der bei der Tötung von Halit Yozgat in dessen Internetcafé an einem der Rechner am Tatort eingeloggt gewesen war, sich aber nicht als Zeuge gemeldet hatte. Frühere Nachbarn hatten den Beamten unter dem Spitznamen »Klein-Adolf« gekannt. Temmes V-Mann Benjamin Gärtner hatte wie Ernst in der neofaschistischen Szene Kassels verkehrt. Erst 2011 konnte der Mord an Yozgat dem NSU-Netzwerk (»Nationalsozialistischer Untergrund«) zugeordnet werden – Temme war 2007 ins Regierungspräsidium Kassel versetzt worden. Zwei Berichte in der Verfassungsschutzakte Stephan Ernsts hatte Temme im Jahr 2000 mit seinem Namen gezeichnet. Dies sei aber »nicht überraschend«, schließlich sei Temme »in verschiedenen Funktionen als Sachbearbeiter in Nordhessen auch für den Bereich Rechtsextremismus eingesetzt« gewesen, erklärte ein Sprecher des hessischen Innenministeriums im Herbst 2019, als die Ermittlungen im Mordfall Walter Lübcke auf Hochtouren liefen.