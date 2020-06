Türkische Journalisten verhaftet

EPA/ERHAN SEVENLER/ANATOLIAN AGENCY via dpa Kritische Journalisten wie Staatsfeinde behandelt: Odatv-Chef Soner Yalcin wird vor Betreten eines Gerichts in Istanbul 2011 von Polizisten durchsucht

Die türkischen Behörden haben am Montag morgen die Journalistin Müyesser Yildiz und den Journalisten Ismail Dükel in ihren Wohnungen festgenommen. Das teilte der Chefredakteur des Nachrichtensenders Tele 1, Merdan Yanardag, am Montag auf Twitter mit. Ihnen wird offenbar militärische Spionage vorgeworfen. Die Haft sei zunächst auf vier Tage begrenzt.

Anscheinend geht es bei beiden um den Kontakt zu einem namentlich nicht bekannten Angehörigen des türkischen Militärs, der ebenfalls verhaftet wurde, berichteten am Montag sowohl die regierungsnahe Tageszeitung Sabah als auch die nichtstaatliche Nachrichtenagentur Bianet. Dabei sollen Informationen über das türkische Engagement in Libyen eine Rolle spielen.

Müyesser Yildiz ist die Nachrichtenchefin des regierungskritischen Onlineportals Odatv, das seit seiner Gründung 2007 immer wieder ins Visier der Behörden geraten war. Das Portal steht in der Tradition des Kemalismus von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Nach Informationen der türkischen Nachrichtenseite Ahval vom Montag war Yildiz bereits 2011 mit zahlreichen anderen Kolleginnen und Kollegen von Odatv länger als ein Jahr in Haft, weil das Portal angeblich Teil einer Verschwörung des vermeintlichen Terrornetzwerks Ergenekon gegen die Regierung Erdogan sei. 2017 wurden die Redakteure freigesprochen.

Im vergangenen März wurden erneut zwei Redakteure und eine Reporterin von Odatv verhaftet, weil sie Fotos von einer Beerdigung in Akhisar verbreiteten, auf der am 3. März offenbar ein Angehöriger des Geheimdienstes MIT zu Grabe getragen wurde. Der Mann soll Anfang des Jahres in Libyen getötet worden sein. Odatv nannte seinen Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens. Am 8. Mai begann in Istanbul der Prozess.

Laut Sabah wird Yildiz vorgeworfen, mit dem Informanten im Militär zahlreiche Telefongespräche mit angeblich »kriminellem Inhalt« geführt zu haben. Über ihren Anwalt hat die Journalistin die Anschuldigungen zurückgewiesen, berichtete Odatv am Montag. Was genau gegen Dükel, den Hauptstadtkorrespondenten des regierungskritischen Nachrichtensenders Tele 1, in dieser Angelegenheit vorliegt, ist unklar. Auf Twitter bezeichnete Chefredakteur Yanardag am Montag Dükels Festnahme als Versuch, die unabhängigen Medien in der Türkei einzuschüchtern. Das werde allerdings nicht gelingen. »Wir werden nicht schweigen«, twitterte Yanardag.

»Wenn die Behörden glauben, dass die Journalisten Müyesser Yildiz und Ismail Dükel für eine laufende Untersuchung hilfreich sein könnten, sollten sie sie zu einer Befragung einladen und nicht verhaften«, protestierte das in New York ansässige »Komitee zum Schutz von Journalisten« (CPJ) am Dienstag. Die beiden Medienvertreter müssten unverzüglich freigelassen werden, so CPJ.