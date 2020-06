Nachschlag: Urteil verfrüht

Matt York/AP/dpa »Das ist nur der Anfang«: Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt am Dienstag in Mesa (Arizona), etwa zwei Wochen nach dem Polizeimord an George Floyd

Am Morgen nach der Beisetzung von George Floyd mit rund 6.000 Trauergästen in Texas sprach die US-Politikwissenschaftlerin Joyce Marie Mushaben aus Washington über die gegenwärtigen Proteste in ihrem Land. Es sei verfrüht, ein Urteil über die Bedeutung der neuen Bewegung gegen Polizeigewalt und Rassismus zu fällen, so Mushaben. Wie nachhaltig sie ist, zeige sich erst am Ergebnis der Präsidentschaftswahlen am 3. November in den USA. In jedem Fall seien schon jetzt »neue politische Impulse freigesetzt« worden, sagt Mushaben. Ihre Begeisterung für Graswurzelbewegungen hält sich offenbar dennoch in Grenzen, drohe den Aktivistinnen und Aktivisten doch ein ähnliches Schicksal wie »Occupy Wall Street« aus dem Jahr 2011. Irgendwann war schlicht die Luft raus, so die Politologin. Nun heiße es, trotz des zu erwartenden heißen Sommers, »dranzubleiben«, sich »vor Ort zu organisieren« und in die »Politik einzusteigen«. Was damit konkret gemeint ist? Mushaben sagt, etwas »Druck auf die eigenen Abgeordneten« ausüben. Ob das wohl reicht? (ass)