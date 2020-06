Ein Stück Leben

Hiekel/dpa-Zentralbild/dpa

Bei all seiner Lebensleistung, Beliebtheit, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz gibt sich der Schauspieler Herbert Köfer in seinem neuen Buch kein bisschen laut. Eher bescheiden, zurückhaltend, und auf die ihm eigene Art äußerst humorvoll. Es ehrt ihn, wie er über seine Mitmimen schreibt – er weiß sie zu schätzen, einzuschätzen, findet Worte für sie, die sie augenblicklich bildhaft machen, mehr noch: die im Leser Erinnerungen wecken, auch solche, die das Buch nicht eigentlich anspricht – »Wie war das doch, als ich die Wünscher auf der Volksbühne erlebte, die Karusseit als Bäuerin im Fernsehen, die Helga Hahnemann laut-lustig im Friedrichstadtpalast, Rolf Ludwig herrlich komisch am DT, ich den Frank Schöbel Liebeslieder jubilieren hörte …«

Mögen Köfers Erfahrungen nicht stets denen des Lesers entsprechen (wie könnten sie auch!), fest steht, überall und immer wird in diesen Erinnerungen ein Stück allgemeingültiger Zeitgeschichte lebendig. Köfer erzählt leicht und gut, und ganz wundersam ergibt es sich, dass seine mannigfaltigen Anekdoten sehr besondere Erinnerungen des Lesers wachrufen. Man ist mit Köfer im Bunde, fühlt sich verwandt mit ihm und seinem Umfeld, verwandt gar dem Elternhaus, aus dem er kommt.

Wer, wie Köfer, in den frühen 50er DDR-Jahren den Weg ins Leben meisterte, wie er über die Schwelle in die größer gewordene BRD schritt, auf Höhen hoffend, auch Tiefen erwartend, wird voll nachvollziehen, wie Köfer die neue Zeit erlebte – auch wenn diesem Leser die Berührung mit der Welt der Mimen nie selbst beschieden war. Die anhaltende Film- und Fernsehpräsenz Herbert Köfers wird ihm nicht entgangen sein, auch nach der »Wende« wird er ihm so vertraut geblieben sein, dass er dieses Buch als weit mehr als eine Ansammlung von Erinnerungen und Anekdoten werten wird, es wird in ihm ein Stück eigenes Leben wachgerufen. Bestenfalls sogar den Wunsch, selbst zum Erzähler zu werden.