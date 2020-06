CDU Sachsen-Anhalt soll Mehliß ausschließen

Magdeburg. Die CDU in Sachsen-Anhalt will ein Parteimitglied nach Berichten über Verbindungen in die rechte »Prepper«-Szene ausschließen. Der Landesvorstand solle am Freitag einen entsprechenden Antrag gegen Kai Mehliß beschließen, erklärte CDU-Landeschef Holger Stahlknecht bereits am Dienstag in Magdeburg. Der geschäftsführende Landesvorstand habe das einstimmig beschlossen. »Wer rechtsextreme oder extremistische Äußerungen jeglicher Art teilt, ist in der CDU Sachsen-Anhalt am falschen Platz und gehört nicht in unsere Partei«, sagte Stahlknecht. (AFP/jW)