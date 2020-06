Razzia in Connewitz

Jan Woitas/dpa-Zentralbild Polizeibeamte mit beschlagnahmtem Material am Mittwoch in Connewitz

Die polizeiliche Sonderkommission »LinX« hat am Mittwoch morgen in Leipzig mehrere Wohnungen durchsucht, hauptsächlich im alternativen Stadtteil Connewitz. Hintergrund sind mehrere Ermittlungsverfahren des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) im Landeskriminalamt (LKA) Sachsen. Die Beschuldigten werden dem linken Spektrum zugeordnet; das »Linxx­net«-Büro der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (Die Linke) war aber nicht von der Razzia betroffen – obwohl bereits spekuliert worden sei, ob der Name der Soko darauf anspiele, erklärte die Politikerin am Nachmittag gegenüber junge Welt. Es seien ausschließlich Privatwohnungen durchsucht worden. Anwohner kritisierten in Tweets, dass vermummte Beamte zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffnet vor Hauseingängen gestanden und durch ihr martialisches Auftreten Kinder erschreckt hätten.

Das LKA sprach von mehreren Beschuldigten, die angetroffen und erkennungsdienstlich behandelt worden seien. Zur genauen Personenzahl sowie Zeit und Ort der vorgeworfenen Straftaten wollte es aber zunächst keine Angaben machen. Ermittelt wird laut LKA wegen Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. In Connewitz war es unter anderem in der Silvesternacht zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und mutmaßlichen »Linksextremisten« gekommen. Der linken Szene zugerechnet wurde auch eine Reihe nicht ausermittelter Baustellenbrände und Farbattacken auf Neubauten.

Gemessen daran, dass hier das für Terrorabwehr zuständige PTAZ in Aktion getreten war, scheint die Ausbeute der Razzien gering zu sein: Neben »diversen pyrotechnischen Gegenständen, Hieb- und Schlagwaffen« seien auch geringe Mengen Betäubungsmittel sowie »Schlagschutzbekleidung und diverse Kommunikationstechnik« sichergestellt worden, erklärte das LKA. Auf Nachfrage von junge Welt konnte dessen Sprecher Tom Bernhardt allerdings am Nachmittag noch nicht sagen, ob es sich um verbotene Pyrotechnik und genehmigungspflichtige Waffen ohne entsprechende Erlaubnis handelte. »Ob die im Endeffekt dem Waffenrecht unterliegen oder ob dies verbotene pyrotechnische Gegenstände sind, müssen wir jetzt bewerten«, sagte Bernhardt. Das gehe »natürlich so schnell nicht«.

Der Vizechef der ultrarechten Pegida-Bewegung in Dresden, Siegfried Däbritz, brüstete sich am Mittwoch mit Insiderwissen aus Polizeikreisen und unterstellte zugleich den Betroffenen der Durchsuchungsaktion, sie seien darauf vorbereitet gewesen: »Glaubt irgendjemand, die Razzia in #Leipzig #Connewitz brächte irgendein sinnvolles Ergebnis, wenn sogar ich schon gestern Abend über 5 Ecken davon erfuhr?« twitterte er. Es wäre nicht das erste Mal, dass rechten Aktivisten polizeiinterne Informationen durchgestochen werden. In Berlin wird zur Zeit gegen einen Beamten ermittelt, der solche Hinweise in einer Chatgruppe mit AfD-Mitgliedern am Abend des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember 2016 geteilt haben soll.

Juliane Nagel verwies am Mittwoch Däbritz’ Aussage »in die Sphäre der Prahlerei«. Sie fand jedoch den Zeitpunkt »irritierend«, zu dem der linksalternative Stadtteil Ziel der Durchsuchungsaktion wurde: Eben erst sei ein rechtes Netzwerk mit Verbindungen zum Reservistenverband publik geworden, »das sich quasi militärisch auf einen ›Umsturz‹ vorbereitete, komplett unter dem Radar von staatlichen Behörden«, erinnerte sie. Nagel bezog sich dabei auf am Freitag veröffentlichte Recherchen der Taz.

Auch der Leipziger Grünen-Politiker Jürgen Kasek hat »erhebliche Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Durchsuchungsmaßnahmen«, am Mittwoch in Connewitz, wie er via Twitter erklärte. »Wer mit Maschinenpistolen aufläuft, will vor allen Dingen einschüchtern.«